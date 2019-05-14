Всего четыре херсонца перечислили в предвыборный фонд Владимира Зеленского деньги

На выборах очень много херсонцев безвозмездно работали в кампании Владимира Зеленского. Каждый делал свое маленькое дело, репостя информацию, борясь с "порохоботами", работая наблюдателями и членами участковых комиссий. Но были и те, кто помогал деньгами. Согласно отчета НАЗК, официально таких херсонцев было четверо. Они перечислили в избирательный фонд Владимира Зеленского около 800 тысяч гривен.

При этом, один из доноров получил свои деньги назад и ему грозит административное взыскание - сообщает При этом, один из доноров получил свои деньги назад и ему грозит административное взыскание - сообщает "Херсон онлайн".





В феврале - марте деньги кандидату пожертвовали Юлия Акименко, Ольга Петриенко , Виктор Попов и Павел Павлиш. И если Юлия Акименко выслала 300 гривен любимому кандидату, то три других спонсора, положили на счет более значительные суммы.

Так, Ольга Петриенко выслала платеж на 600 тыс. грн. Ольге, по информации издания, была членом правления и заместителем председателя по экономическому анализу ЧАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов». ЧАО «ХКХ» официально принадлежит кипрской ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД.

Президент Группы компаний «Содружество» Виктор Попов пожертвовал 135 тыс. грн. А юрист Павел Павлиш 26 тыс. грн. Последний на местных выборах шел в команде Андрея Путилова.

Интересно, что позже Виктору Попову все деньги были возвращены в полном объеме. А еще позже НАЗК вызвала руководителя "Содружества" на объяснение. Об этом написали "Херсонцы". Они же опубликовали и документ, согласно которому по факту перечисления данных средств по отношению к Виктору Попову инициировано его привлечение к ответственности за административное нарушение.

Основанием указано, якобы, нарушение п.8 статьи 15 Закона Украины «О политических партиях в Украине», согласно которого, предусмотрено, что не допускаются благотворительные взносы физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг, ссылаясь на данные информационной системы ГФС Украины.





Учитывая, что фигурирующая сумма в размере 78грн.30коп. в качестве задолженности оплаты за землю (приусадебный земельный участок) мало того что, за указанный в письме НАЗК период (до 25.02.2019г.), налоговыми органами Виктору Попову не сообщалась так и к тому же, по состоянию на 1 мая 2019г. (после завершения Президентских выборов), налоговой данное начисление официально отменено как ошибочно начисленное - сообщает издание.



