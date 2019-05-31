Херсонский слуга народа: битва за бренд или раскол?

Сегодня активисты Зе-команды записали видео, в котором попросили будущий партийный съезд "Слуги народа" учесть их пожелания и выдвинуть по мажоритарным округам настоящих Зе-представителей, потому что по их информации по Херсонщине якобы планируют идти представители власти.

На видео были показаны подписи волонтеров Владимира Зеленского.

Через несколько часов лицо команды Зеленского в Херсоне Юрий Соболевский опроверг заявление своих активистов, обвинил их в воровстве базы данных и чуть ли не в самозванстве.

Во второй половине дня 31 мая на ютуб-канале "Українського Півдня" появилось видео, в котором активисты и волонтеры Зе-команды назвали тех людей, которых они бы хотели видеть кандидатами от "Слуги народа" по мажоритарным округам.

Почему именно таким способом были озвучены "народные" кандидатуры - через видео, а не тем способом, который предлагается руководством "Слуги народа"?





На это волонтеры Зе-движения дали четкий ответ: чтобы в Киеве услышали именно эти фамилии, так-как сегодня на Херсонщине в списки президентской партии рвутся сомнительные лица.

Кого же хотят "настоящие" зе-активисты видеть в округах от любимой партии? А вот тут возникает недоумение.

По Новокаховскому 184 округу - "бизнесмен и волонтёр" Игорь Колыхаев. Он же - депутат Херсонского областного совета от того же Блока Петра Порошенка "Солидарность" и герой многих мониторинговых отчётов независимых наблюдателей из раздела "кто раздает продукты и подарки среди избирателей и их детей".

По остальным округам были названы юрист Евгения Белая (Корабельный 183 округ), которая на президентских выборах входила в окружную комиссию от Зеленского, "народный герой Украины" Сергей Максименко (Каховский 185 округ), предприниматель Павел Ткаченко (Олешковский 186 округ).

Почти мгновенно на демарш части активистов отреагировал херсонский лидер "Слуги народа" Юрий Соболевский. Не называя имён и не отрекаясь от самозванцев он рассказал в социальных сетях свою видение ситуации:

" Сегодня произошел не очень приятный для нашей команды инцидент. Несколько человек, которые ранее принимали участие в президентской компании, и которые по ряду обьективных причин покинули нашу команду, пользуясь тем, что у них был доступ к базе данных членов нашей ЗеКоманды, организовали небольшой митинг с их участием и записали видеообращение, где от имени ЗеКоманды выдвинули своих кандидатов по мажоритарным округам...

Узнал я об этом от наших же активистов, которые звонили мне и возмущались происходящим. Часть списков с собраными подписями ребята у этих "общественников" забрали, часть осталась у них. Что я могу сказать - социальные инициативы - это прекрасно!

Было бы еще неплохо, если бы они были адекватными и законными. Порядок приема заявок в кандидаты известен уже просто ВСЕМ! Не через сбор подписей, не через дешевые (по другому не назову) фейковые акции, а через сайт партии! Позже обязательно осветим детали этого демарша, с персоналиями, фото и видео.

Как бы не хотелось избегать абсолютно ненужных конфликтов, страна должна знать своих "героев", которые сегодня посмели нагло и цинично ввести в заблуждение настоящих активистов нашей команды. Дополнительно мы проведем консультации относительно юридических последствий к заказчикам и организаторам этого шоу От себя в который раз обращаюсь ко всем - хватит заниматься ерундой и перетягивать по области одеяло - кто самый ярый приверженец нашего Лидера.У нас у всех впереди масса работы, которую лучше всего делать всем вместе!"

Ну что ж, первая атака на сверхпопулярный партийный бренд отбита. Самозванцев выставили смешными. Но впереди нас еще будут ждать борьба за право носить имя настоящего "Слуги народа".

Теперь обо всем по порядку.Так, по Суворовскому 182 округу был назван известный бизнесмен, меценат и... депутат от Блока Петра Порошенка "Солидарность" Юрия Рожкова.