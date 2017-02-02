Юристи Громадської приймальні УГСПЛ допомогли відстояти право на заслужену пенсію

Мабуть, сьогодні ніхто не здивується, якщо я скажу, що розмір пенсії більшості українських пенсіонів є не те що незадовільним, а можна сказати мізерним та таким, що дозволяє лише виживати в сучасних реаліях з цими цінами на продукти, комунальні послуги та інші «блага».

Тому ця «більшість» пенсіонерів з мізерними пенсіями після їх призначення починають оббивати пороги різноманітних інстанцій, в тому числі і юридичних приймалень громадських організацій, з метою пошуку чудодійного способу підвищення цих пенсій. Звичайно, у більшості випадків пенсії призначено (чи перераховано) правильно та у відповідності до Закону і «пошуки справедливості» результату не дають. Та нерідко трапляються випадки, коли працівники Пенсійного фонду «хімічать» і недонараховують пенсію. У таких випадках юристи Громадської приймальні УГСПЛ, що працює на базі офісу ХОО КВУ, допомагають пенсіонерам у судовому порядку захистити сої права, і у більшості випадків це вдається зробити.

Але історія, яку описано нижче відрізняється від всіх інших, з якими зверталися до нашої приймальні, тим, що у цьому випадку Пенсійний фонд був на боці пенсіонера і не заперечував у перерахунку пенсії, але для цього треба було, щоб підприємство, на якому працював пенсіонер видало правильно оформлену довідку про розмір заробітної плати (доходу).

Вся суть спору полягала у тому, що наш клієнт просив видати довідку про заробітну плату для обчислення пенсії за період з січня 1985 року по серпень 1990 р.(включно) із зарахуванням всіх сум заробітку та всіх видів доходу, з яких були фактично нараховані та сплачені страхові внески або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Тобто у довідку повинні були бути включені не лише заробітна плата, а й премії, допомога на оздоровлення та інші виплати.

Але через особистий конфлікт пенсіонера з директором, підприємство навідріз відмовляло у видачі такої довідки. При оформленні довідки в ній зазначали лише розмір заробітної плати, що у подальшому суттєво впливало на розмір пенсії. Скарги до різних контролюючих органів, написані юристами приймальні, результату не приносили, оскільки ці органи порушень закону у діях керівництва підприємства не знаходили.

Тому юристами приймальні було прийнято рішення звернутися до суду з позовом про зобов’язання підприємства видати належним чином оформлену довідку.

Позовні вимоги було обґрунтовано наступним.

У відповідності до статті 49 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

У частині 1 статті 1 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. У статті 2 цього Закону визначено структуру заробітної плати, до якої входить: основна та додаткова заробітна плата, а також заохочувальні та компенсаційні виплати.

Також стаття 41 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначає виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії. Так, зокрема до такого доходу (заробітної плати) враховуються суми виплат, отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Крім того, з приводу даних правовідносин є правова позиція Верховного Суду України, яка відображена у Постанові від 20 лютого 2012р. по справі №21-430а11 та яка полягає у тому, що отримувані застрахованою особою суми виплат, з яких були фактично нараховані та сплачені страхові внески або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, враховуються в заробіток (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, незалежно від того, чи входять вони до структури заробітної плати.

Аналіз наведених положень дає підстави для висновку, що матеріальна допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань входить до системи оплати праці.

За змістом наведених норм отримувані застрахованою особою суми виплат, з яких були фактично нараховані та сплачені страхові внески або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, враховуються в заробіток (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, незалежно від того, чи входять вони до структури заробітної плати.

Керуючись вищезазначеними нормами права, 14 грудня 2016 року Херсонський міський суд Херсонської області прийняв законне та обґрунтоване рішення за позовом пенсіонера, яким зобов’язав підприємство видати належним чином оформлену довідку. Через пропуск строків оскарження відповідачем це судове рішення набрало законної сили і на теперішній час юристи громадської приймальні вже надають допомогу у виконанні рішення суду.

Таким чином, в черговий раз юристи Громадської приймальні УГСПЛ, що працює на базі офісу ХОО КВУ у м. Херсоні, подарували ще одному клієнту надію у відновлення справедливості.



