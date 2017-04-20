Отець Андрій: "Страсті по Вогню, або історія про справжнє диво"



Христос Воскрес!

Багато років поспіль я літав в Єрусалим в Поломницьку поїздку, але щоразу повертався зі змішаними почуттями - і радості, і, водночас, розчарування. Перебування на Святій Землі, навіть короткострокове, одноденне, вже є приводом для радості. А ось розчарування приходило, як тільки в Єрусалимі я потрапляв у вир подій, де люди в барвах розповідали про явища, які, на їхню думку, супроводжують сходження Благодатного Вогню. Розповідали про блискавки, про те, що вогонь, який щойно зійшов, не обпалює, про те, як самостійно запалюються лампадки в храмі та про багато інших чудес.

Щоразу, проходячи вулицями Старого міста серед безкінечних торговців святістю, лавок, завалених хрестами та іконами, а в самому Храмі - повз шумних людей, сурових греків - монахів, які охороняють Гріб Господній, - я ловив себе на думці - ні, тут щось не так. Якось все метушливо та лукаво, скрізь одна торгівля та .... НЕЛЮБОВ до ближніх своїх, з якими ти молишся в одному храмі одному Богу. Всякий раз росіяни косились на українців, грузини - на вірменів, вірмени - на греків, часом доводячи неприязнь до бійки…

Отже, що таке Благодатний вогонь???

Ось як про нього сказав Євстратій Зоря, голова інформаційного відділу УПЦ КП:

“Благодатний вогонь — поширена у православ'ї назва вогню, використовуваного у великодній церемонії виносу Святого Світла з Гробу Господнього, в Храмі Воскресіння Христового.

В день Страсної суботи віряни Православної Церкви очікують звершення церемонії сходження Благодатного вогню в храмі над Гробом Господнім, яке протягом віків з року в рік відбувається в Єрусалимі. Чин сходження Благодатного вогню звершує у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимський Патріарх. По тому християни розповсюджують вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

Судячи з усього, що я читав і вивчав з приводу Святого Світла (так Єрусалимський вогонь Великої суботи іменується у грецькій традиції), то було би помилкою вважати, що цей вогонь з'являється "чудесно нізвідки" чи "сам собою".

Для мене найближчою аналогією є освячення води на Йордан: за молитвами Церкви Бог посилає Святого Духа і освячує природні води. І те, що освячується звичайна вода, набуваючи дії Святого Духа, а не очікується, що "нізвідки" з'явиться якась особлива вода – нічим не применшує чудо Боже.

Так само і молитва та благословення Єрусалимським Патріархом вогню на Гробі Господньому прикликає Божу благодать на вогненне єство, яке стає Святим Світлом Великої суботи.

Цілком нова традиція передавати цей вогонь з'явилася лише в наш час завдяки авіасполученню, бо таким чином вогонь за кілька годин може бути доправлений у всі православні країни.

Однак було би невірним, як часом можна спостерігати, робити надмірне зосередження на цьому вогні. Тим більше з його присутності у храмі робити висновок щодо особливої "благодатності" чи "благословенності" Великодня саме тут – у порівнянні з храмами, до яких вогонь не доставляється.

Бо минулими роками доводилося бачити, як для декого самий сенс Великоднього свята, Світлого Воскресіння, закривався доставленням-перевезенням вогню, чому приділялася більша увага, ніж навіть Пасхальному богослужінню.

Тож шануючи Святе Світло маємо пам'ятати, що воно – лише благословенний символ Воскреслого Христа – Світла Невечірнього. Христа, Який є всюди, де двоє чи троє зібрані в ім'я Його”.

Віруючі в Херсоні, думаю, з вини місцевої влади, напередодні Пасхальної ночі були позбавлені можливості доїхати до храмів: тролейбуси і марштурки не їздили. Але Господь посилав гарних водіів власного автонтраcпорту, які безкоштовно довозили людей в храм.Чудо в тому, що люди похилого віку знаходили сили і навіть з віддалених районів міста пішки доходили до храму. Зустріч з Воскреслим Христом була в таїнстві Євхаристії де сотні людей в нашому храмі Причастились Тіла і Крові Христа. В молитовному єднанні і є Світла зустріч з Воскреслим Христом.

Запалили Ви свічку в Церкві від Світлого вогня з Єрусалиму чи ні - не важливо. Ми не язичники, а вільні діти Отця Небесного. Запаліть свічу єднання в своєму серці і Господь освітить Вас і благословення Боже буде у Вашому житті.



Джерело: сторінка Натоятеля храму св. Олександри УПЦ КП Андрія Калита у Фейсбуці