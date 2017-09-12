Какие плоды принес Херсону Балтийско-Черноморский экономический форум

В первый день осени в Херсоне была проведена вторая, заключительная часть 4-го Балтийско-Черноморского экономического форума. Пришло время подвести краткие итоги этого масштабного мероприятия.

Напомним, что стартовал четвертый по счету форум в конце мая в литовском городе Клайпеда. Сам факт перехода формата проведения данного мероприятия на территориях двух стран (Украины и Литвы) уже говорит о росте его значимости для налаживания эффективного сотрудничества между предприятиями и организациями стран Балтийского и Черноморского морских бассейнов.

Не случайно, что одним из базовых аспектов, рассматриваемых во время форума, были вопросы налаживания и развития сотрудничества между морскими портами. В данном плане 4-й Балтийско-Черноморский экономический форум стал фундаментом налаживания партнерских отношений между эффективно развивающимся Клайпедским государственным морским портом и Херсонским морским торговым портом.

Именно в Клайпеде, в мае этого года, во время форума был подписан меморандум о сотрудничестве между данными портами. Данное событие, как имеющее огромное значение не только для Херсона и Клайпеды а и для Украины и Литвы, было отмечено во время проведенного в июне 2017 года в Литве межправительственного совещания Украина-Литва (с украинской стороны во главе с Министром инфраструктуры Украины Владимиром Омельян).

Заключительную часть форума было решено провести в качестве подведения итогов работы его команды за период с 2015 года и старта новых проектов. В начале августа в Херсоне, на внешних рекламных носителях, появилась информация, рассказывающая горожанам и гостям Херсона о проектах, старт которым был дан во время проведений Балтийско-Черноморского экономического форума.

Среди них и исторический договор о сотрудничестве между морскими портами Херсона и Клайпеды, впервые в истории Украины и Литвы подписанный договор о сотрудничестве между населенными пунктами статуса села (с.Музыковка и литовский г.Дусетос), достигнутая договоренность о совместном обучении студентов Херсонским экономико-правовым институтом и Вентспилсской высшей школой (Латвия), начинающееся совместное производство солнечных панелей предприятиями Херсона и Вильнюса и другие.

Данная, эффективная работа команды Балтийско-Черноморского экономического форума стала одним из решающих факторов, опираясь на который, для участия в его работе в Херсон приехала столь высокого уровня международная делегация из Литвы во главе с Председателем Сейма Литовской республики Викторасом Пранцкетисом, в составе первых лиц Сейма Литвы, представителей Кабинета Министров Литовской республики, представителей бизнеса. Кроме того, для участия в работе форума прибыли представители дипломатических ведомств и бизнеса Грузии, Турции. Приехал в Херсон и глава Луганской военно-гражданской областной государственной администрации Юрий Гарбуз.

Несмотря на утвержденный формат подведения итогов, во время проведенной заключительной части 4-го форума были подписаны 5 договоров и меморандумов. Среди них:

- между Херсонской ОГА, управляющей компанией Global BOD group (Литва), ГК «Содружество» и «Солитек-Украина» меморандум о строительстве солнечных электростанций на территории Херсонской области;

- между Херсонской ОГА и литовским предприятием UAB "Ramedas" меморандум о реформировании организации процесса питания в школах области;

- меморандум о сотрудничестве между водоканалами Херсона и Клайпеды;

- договор о сотрудничестве между школой высшего спортивного мастерства (Херсон) и Клайпедским гребным центром;

- договор о сотрудничестве между Херсонской областной федерацией по стрельбе из лука и Латвийским клубом по стрельбе из лука «Одиссей» (г.Вентспилс).

Данные документы, судя по намерениям их подписантов, станут фундаментом практической реализации изложенных в них намерений уже в ближайшее время. В частности, предварительно определен перечень школ в районах области, где уже в ближайшие месяцы начнется реализация пилотного проекта по внедрению литовского опыта организации питания. Руководители ШВСМ и Клайпедского гребного центра уже приступили к обсуждению планов по организации совместных сборов гребцов Литвы и Херсона на базе ШВСМ.

Со слов заместителя председателя правления Латвийского клуба по стрельбе из лука «Одиссей» Марии Антоновой – вентспилский клуб планирование сборов и соревнований членов своей команды на 2018 год будет осуществлять с учетом подписанного договора о сотрудничестве с Херсонской областной федерацией по стрельбе из лука.

Значительное внимание было уделено вопросам реформирования и развития Херсонского морского торгового порта. Готовность в оказании помощи по эффективной ее реализации была высказана руководством и представителями Литовской делегации. Готовность к сотрудничеству была высказана и представителями портовой отрасли из Турции.

4-й Балтийско-Черноморский экономический форум закончил свою работу на мажорной ноте, продемонстрировав реальные результаты своей деятельности и с оптимизмом на будущее. При этом, предполагается сохранение формата его проведения в двух странах – Литве (г.Клайпеда) и Украине (г.Херсон).

Владимир МАКУХА

Источник: интернет-издание Херсонцы