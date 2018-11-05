Фестиваль мнений: как превратить дискуссию в интеллектуальное удовольствие? Эстонский опыт

В течение двух дней в центре Эстонии в городе Пайде собираются тысячи людей, чтобы послушать дискуссии на самые разные темы. Это зрелище превращается в главное событие месяца. Телевидение и радио ведут прямые дискуссии, берут интервью у участников. Политики стремятся попасть на Фестиваль, чтобы продемонстрировать свои интеллектуальные и полемические способности. Но не у каждого получаются, так-как дискуссии на Фестиваль отбираются голосованием всех желающих.

Первым, кто меня встретил на Эстонском фестивале мнений была пожилая женщина, которая вручила мне листовку и что-то стала горячо говорить по-эстонски. Я извинился, что не понимаю ее. Она тут же перешла на русский и сообщила, что приглашает меня на подпольную дискуссию, которую не разрешили организаторы. И дискуссия начнется через пятнадцать минут рядом, «во дворах». Сразу подумал, что если к мероприятию создается «контрмероприятие», которое проводится в одно и тоже время и в том же месте, то это стоящее мероприятие. И, действительно, это было грандиозное мероприятие.

Вот только несколько цифр: в течение двух августовских дней на двадцати четырех площадках, которые разместились в парке и прилегающих улицах города Пайде, состоялось 160 дискуссий на эстонском, английском и русском языках. Эти дискуссии посетили – внимание – десять тысяч человек (!!). В них приняли участие Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, депутаты европарламента, национального парламента, ученые, писатели, священники, интересные и умные люди. С дискуссионных площадок Фестиваля велась прямая трансляция самых интересных дискуссий по телевидению и радио. Было много телекамер, которые готовили репортажи.





Это было удивительное и непривычное зрелище.





Во-первых, Фестиваль проходил в небольшом городке Пайде, в центре Эстонии. В этом городке проживает чуть более восьми тысяч человек. Для примера, хочу указать, что наша Херсонская область всего лишь в полтора раза меньше, чем Эстония. И аналогичным Пайде был бы наш Берислав, в который бы, представьте, съехалось со всей страны сопоставимое населению города количество участников и зрителей Фестиваля во главе с Президентом.





Во-вторых, в разных уголках Эстонии летом, в конце недели и на выходных ежедневно проходят десятки фестивалей, акций, и чтобы люди приехали для того, чтобы поговорить – надо постараться их увлечь. И это у организаторов получилось прекрасно.

Фактически, подготовка к Фестивалю проходит целый год. А это уже шестой Фестиваль. Сначала каждый желающий подает заявку и обоснование своей темы, потом идет голосование на сайте и отбираются наиболее популярные, которые получили больше всего голосов.

На основе наиболее популярных идей для дискуссий были подготовлены в этом году ряд тематических зон фестиваля: например, зона веры в Эстонию, лесная зона, зона технологий, здоровья, безопасности и человеческих ресурсов. Особое внимание, как сказали организаторы, уделялось культуре общения и дискуссии в Эстонии. В соответствующей тематической зоне участники дискуссий задавались вопросами как общаться без травли, обогащают ли различия и каким образом, можно будет сравнить культуру общения эстонцев и финнов и т.д. В зоне цифровой мудрости Telia alal подробно обсуждалось общение в сети и вне сети. Мне понравилась одна из дискуссий на русском языке «Как прожить без сети». Детские психологи делились опытом, как увлечь детей обычными играми и «увести» от электронных гаджетов.

Одна из самых популярных и веселых дискуссий была на тему «Надо ли работать до самой смерти?». Вопросы смысла жизни вызвали бурное обсуждение.

В зоне демократии обсуждались проблемы гражданского общества, влияния популизма и критическое потребление медиа. Была и тема Украины.

В-третьих, логистика Фестиваля продумана до мелочей – от туалетов, питьевой воды и уличной еды – до удобных мест в парке, звука, навесов от дождя, детской зоны. Участвовать в Фестивале просто комфортно.





В-четвертых, это яркие дискуссии, неожиданные темы или подходы в освещении тем, разные форматы обсуждений. Интересные люди. И никакого политиканства, хотя политики также присутствовали на дискуссиях наравне с другими. Прошло уже несколько месяцев, а я все вспоминаю отдельные яркие моменты, высказывания, свежую аргументацию.





Откуда появился этот Фестиваль? Его основали в 2013 году энтузиасты, взяв за основу формат шведского фестиваля Almedalsveckan, который проходит в течение последних 50 лет.

По словам руководителя фестиваля Майу Лауринг, формат фестиваля мнений был хорошо принят в Эстонии. «На фестиваль приезжают люди, у которых большие ожидания от дискуссий, и которые приезжают слушать конкретные темы. Помимо формата, который позволяет привлечь участников дискуссии, люди хотят также продуманного и разностороннего содержания, а это предполагает всё больше подготовки как от организаторов и участников дискуссий, так и от модераторов», отметила Лауринг.

В конце статьи хочется обрадовать украинских читателей. Подобные фестивали будут проводиться и в Украине. Уже в этом году первый украинский Фестиваль мнений состоялся в Северодонецке. В будущем году их планируется провести в Луцке, Бердянске, Днипре и Полтаве.





Визит в Эстонию был организован Эстонским центром восточного партнерства и Украинским кризисным медиа центром в рамках проекта «От реформ – к лучшей жизни».

Фото Анна Аурелия/ERR и Дементий Белый



