Іван Лопушинський: Громаду усунуто від бюджетного процесу





Відомий херсонський науковець та теоретик розвитку місцевого самоврядування та державного будівництва, член Виконавчого комітету Херсонської міської ради, доктор наук Іван Лопушинський вважає, що зловживання при формуванні бюджету виникли тому, що не проведені громадські слухання.

Цитуємо думку науковця, яку він оприлюднив у Фейсбуці: "Авсе це є наслідком того, що в порушення статті 76 Статуту міста не було проведено громадські слухання з питань програми соціально-економічного розвитку та пропозицій до бюджету.

Громаду в порушення статті 5 Конституції України усунуто від бюджетного процесу.

Те саме депутати намагаються зробити і з виконавчим комітетом, який, у порушення Закону, хочуть перетворити на статистів, що освячуватимуть їхні непомірні бажання. Ганьба!"

Нагадаємо, що напередодні бюджетної сесії, яка розгляне проект бюджета Херсону на 2019 рік, група депутатів всупереч вимогам громадськості, запропонувала перерозподілити бюджетні витрати на користь комунальних підприємств, забравши гроші з статей, що передбачили ремонт доріг, благоустрій та соціальну допомогу.