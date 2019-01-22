Арсен Аваков повідомив про затримання Кирила Стремоусова за підозрою у нападі на прес-клуб

Поліція затримала голову обласної організації Соціалістичної партії Кирила Стремоусова за підозрою в нападі на офіс газети «Новий день». Подія сталася вчора, 18 січня, у м. Херсон, під час прес-конференції одеських підприємців. У ході конфлікту невідомі розпилили сльозогінний газ і відкрили вогонь із пістолета. Про це сьогодні, 19 січня, повідомив міністр внутрішніх справ - повідомляє Департамент комунікації МВС України





«Зараз проводиться перевірка причетності затриманого до силового інциденту в прес-клубі газети "Новий день" – бійка, застосування травматичної зброї і сльозогінного газу. Йому оголошено про підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та буде прийнято рішення про запобіжний захід», - розповів міністр внутрішніх справ.





Арсен Аваков нагадав, що глава Соціалістичної партії Ілля Ківа оголосив про свою участь в президентських виборах і наголосив, що

це неприпустимий приклад виборчої активності. У таких випадках Нацполіція буде діяти жорстко у рамках закону.





«Виборча кампанія повинна проходити спокійно і мирно – без пострілів, сльозогінного газу та силових акцій! Ми будемо дуже жорстко припиняти будь-які спроби дестабілізації ситуації в країні та в будь-якому населеному пункті у цей особливий період для країни» - відзначив міністр внутрішніх справ.





Нагадаємо, що 18 січня під час проведення прес-конференції на тему зловживань посадових осіб під час організації міжміських пасажирських перевезень у прес-клубі "Нового Дня" сталася бійка між організаторами прес-конференції, які представляли одеські громадські організації, та невідомими особами й місцевими активістами. Під час бійки невідомі розпилили сльозогінний газ та відкрили вогонь з пістолета. Поліція підозрює, що вогонь з пістолета відкрив Кирило Стремоусов, який неоднарозово брав участь в акціях прямої дії. Сам Кирило заявляє, що він не стріляв й він є постраждалим, бо саме проти нього був застосований газ. Журналісти, які були присутні на прес-конференції бачили, як Стремоусов також розпилював сльозогінний газ.



