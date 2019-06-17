Вперед до здорового майбутнього Кочубеївської громади!

5 червня в Кочубеївці відбувся підсумковий захід у форматі круглого столу проекту Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень (ПЦПСД) за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» із впровадження медичної реформи в рамках виконання Стратегії розвитку Кочубеївської об’єднаної громади на 2017-2027 роки.

У круглому столі взяли участь сільський голова Іван Дударь, головна лікарка КНП «Кочубеївський Центр ПМД» Віра Величко, лікарі, медичні сестри, працівники виконавчих органів ради, пацієнти.

Модерували круглий стіл експерти ПЦПСД Володимир Молчанов і Артем Чайковський.

За допомогою скайпа учасники круглого столу поспілкувалися з експерткою Міжнародного фонду «Відродження», консультанткою Міністерства охорони здоров’я Наталею Гусак.

Головною темою заходу було представлення та обговорення розробленого експертами ПЦПСД проекту комплексної програми розвитку первинної медицини в Кочубеївській ОТГ на 2019-2021 роки, оцінка виконання медичного розділу Стратегії, внесення до тексту Стратегії правок.

Основний наголос в проекті програми експертами поставлено на структурних змінах – перепідпорядкуванні 5 ФП амбулаторіям, а не безпосередньо КНП, підвищенню ролі лікарів, які уклали декларації з пацієнтами, у механізмі прийняття фінансово-господарських рішень, оптимізації штату середнього і молодшого медичного та адміністративно-господарського персоналу з переведенням всіх непрофільних видатків (не пов’язаних прямо з охороною здоров’я, допоміжних та спрямованих на забезпечення галузі) на аутсорсинг з майбутньою оплатою надавачам послуг виключно за фактично виконану роботу замість тримання виконавців у штаті. Ідеї було підкріплено розрахунками, які базувались на необхідності підвищення зарплат сімейних лікарів до середньо національного рівня і додаткових витрат з експлуатації новозбудованої Орлівської амбулаторії без збільшення витрат сільського бюджету на підтримку галузі понад обсяг таких витрат з власних надходжень, існуючих у 2017-2018 роках.

Учасники і експертка Наталя Гусак загалом схвально оцінили проект програми і з розумінням поставились до запропонованих там кроків, незважаючи на іноді їх непопулярність, позаяк демографічна ситуація в громаді не залишає перспектив збереження первинної медицини як галузі при існуючих структурах управління і видатків та штатному розкладі.

Наталя Гусак надала поради щодо доповнення програми розділом, який стосуватиметься діяльності з профілактики захворювань та наближенні до головної мети існування галузі – замість лікування захворілих громадян йти в напрямку запобігання захворюванням. Експертка презентувала розроблені нею показники якості для їх застосування як індикаторів виконання додаткового розділу програми.

Експерти ПЦПСД і МВФ подякували керівництву та медичній спільноті громади за титанічні зусилля з порятунку і розбудови галузі, нетипові для більшості громад області, які з економічних міркувань відмовляються приймати медичні установи у власність, «умиваючи руки». У Кочубеївської ОТГ просто немає такої легкої можливості – стан державних доріг, що ведуть з громади в будь-якому напрямку, настільки кепський, що перевізники не бажають забезпечувати регулярного автобусного сполучення, і звичайне відвідування лікаря за межами ОТГ, тобто у власному чи декількох сусідніх районних центрах, перетвориться на виклик. Між тим як колишній балансоутримувач галузі, Високопільський РЦПМД, не в змозі забезпечити фінансуванням та лікарями навіть свій районний центр.

Учасники схвалили в стислі терміни запропонувати проєкт програми з доповненнями на розгляд сільської ради.

Проект «Сприяння в реалізації завдань освітнього та медичного компонентів Стратегії розвитку Кочубеївської ОТГ» здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".