Результаты соцопроса: даешь ночные маршрутки и штрафы водителей

По результатам соцопроса ХОО КВУ, работа пассажирского транспорта вошла в пятерку наиболее неприятных событий года. Почти 28% горожан называют самой острой проблемой работу транспорта в вечернее время. Это четвертое место в пятерке наиболее острых проблем. Только 4,2% херсонцев не интересует данная проблема.

Как же видят решение ситуации с транспортом горожане?

Во-первых, больше половины херсонцев считают необходимым продлить работу транспорта до 23-00. Этот шаг поддерживают 54,5%. Еще треть херсонцев (32,1%) уверены в целесообразности организации регулярных поездок ночных маршруток с 23 часов.

Многие из херсонцев не верят, что простые увещевания со стороны городской власти изменят ситуацию к лучшему. Как написал на анкете один из горожан: «Ничего не изменится». Поэтому каждый четвертый херсонец (26,5%) уверен, что необходимо организовать контроль и штрафовать водителей за нарушение графика маршрута.

Чуть меньше горожан считают, что реформировать работу транспорта необходимо кардинально, заменить автобусы на более вместительные (23,4%), опубликовать на остановках расписание движения маршруток (19,8%), уменьшить простои маршрутов на больших остановках (19,8%), Оборудовать маршрутки для людей с ограниченными возможностями и тех, кто с колясками (16,8%). Отметим, что этот вопрос активнее поддерживают женщины. Оборудовать остановки (12,2%). Следить за чистотой в салонах маршруток (8,0%), запретить в маршрутках трансляцию песен (7,2%).

Как рассказал руководитель Социологической лаборатории ХОО КВУ Дементий Белый, многие горожане дописывали свои предложения на анкетах, выражая то, как они недовольны работой транспорта. Горожане требуют, чтобы водители не разговаривали по телефону во время вождения, не курили, не хамили, не гнали по дорогам, «догоняя время».

Часть херсонцев считают, что необходимо провести с водителями «работу по этике» и контролировать их культуру поведения.

Тема контроля возникает и по другому поводу. Часть горожан писали, что состояние маршруток отвратительное и в них часто страшно заходить. Нужен контроль за состоянием автобусов.