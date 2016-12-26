Звідки у "Опозиційного блоку" гроші на агітацію? Розбиратиметься поліція

Нещодавно в Херсонській області відбулись перші місцеві вибори в об’єднаних громадах і звісно не без порушень. Після кожної хвилі спостереження і презентації їх результатів журналісти та просто активні громадяни цікавляться простим питанням – а хоч кого-небудь покарали за порушення на виборах?

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ПОЛІТІКА

Прийняти бюджет на наступний рік допомогла корупція

Професіонали, що розробляли проект бюджету нашого міста, зробили його загалом непоганим з точки зору збалансованості. Разом з тим, вони ж заклали туди цілу купу годівниць і годівничок, які безпомилково вирізняються зацікавленими депутатами і забезпечують з їх боку «правильне» голосування.  Громадянське суспільство за визначенням подібною політичною корупцією не займається. Тому активісти на Громадських слуханнях запропонували перерозподілити деякі статті бюджету таким чином, щоб забрати з «корита» їжу в політичних свиней та вивільненими грошима профінансувати справді необхідні громаді проекти.
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Звідки у "Опозиційного блоку" гроші на агітацію? Розбиратиметься поліція

Нещодавно в Херсонській області відбулись перші місцеві вибори в об’єднаних громадах і звісно не без порушень. Після кожної хвилі спостереження і презентації їх результатів журналісти та просто активні громадяни цікавляться простим питанням – а хоч кого-небудь покарали за порушення на виборах?

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Как определить стоимость «Народного депутата» в качестве нематериального актива? Методические подходы при оценке

В статье оценщика высшей категории Общественной организации «Всеукраинская Ассоциация Специалистов Оценки», эксперта КВУ Владимира Макухи описывается методика определения стоимости некоего уникального нематериального актива – полученного статуса народного депутата Украины, используемого для извлечения дополнительных доходов. Эта статья была опубликована на сайте Всеукраинской ассоциации специалистов оценки -  сцециализированном ресурсе профессиональных оценщиков Украины. Это свидетельствует о том, что методика, использованная в статье, рекомендована к использованию.


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СУСПІЛЬСТВО

Про порядок відкликання міського голови. Консультація юриста

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста в Україні. Він очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. Крім цього, на міського голову покладено інші повноваження, при здійсненні яких він є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою. У разі невиконання цих обов'язків його повноваження можуть бути припинені достроково, в тому числі шляхом відкликання за народною ініціативою. Але ініціювання відклику у відповідності до положень чинного законодавства може відбутися не раніше, ніж через рік після набуття ним повноважень. 25 жовтня минулого року мешканці міст обирали, окрім депутатів міських рад, міських голів. А це значить, що наближається час, коли закон дозволяє виборцям ініціювати відкликання. Але ж чи дійсно міський голова є підконтрольним територіальній громаді і чи дійсно громада має такі важелі, щоб його відкликати? Наскільки це реально, і який порядок такого відкликання? З цими питаннями розбирався Олександр Токаленко, експерт ХОО КВУ з правових питань.

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Херсонское ГАСИ признало стройку возле памятника Джону Говарду незаконной

Как показала проверка, строительство возле памятника Джону Говарду по проспекту Ушакова, 50, которым был обеспокоен Общественный совет при мэре, оказалось незаконным. Об этом начальник ГАСИ Ростислав Маршак рассказал члену ОС Константину Шульге, который поднимал этот вопрос на заседаниях совета.

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Как проходили бюджетные общественные слушания в Херсоне

Вчера в Херсоне состоялись Общественные слушания по обсуждению бюджета города на 2017 год, в которых приняли участие секретарь, депутаты горсовета, члены Общественного совета при мэре, а также простые херсонцы, которые интересуются жизнью города.
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КУЛЬТУРА

Они среди нас

За последние полгода несколько разных мужчин сделали комплимент моей внешности. И это ни какие-то уроды, а успешные и харизматичные люди. Приятно, но меня напрягло. И я подумал то, что и вы подумали, испорченные псевдохристианской моралью. И тогда я решил изучить статистику о сексуальной ориентации, т.е. «поверить алгеброй гармонию» (трагедия «Моцарт и Сальери» (1830) Л. С. Пушкин).

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В Херсоне состоялся фестиваль книги и чтения «Kнижкoвий Mикoлaй»

Ко Дню Cвятoгo Hикoлaя в Xepcoнe в KKЗ «Юбилeйный» прошел Пepвый Южный фecтивaль книги и чтeния «Kнижкoвий Mикoлaй». Фecтивaль пpoвoдитcя c цeлью пpивлeчeния внимaния к книгe, кaк к cpeдcтву ceмeйнoгo oбщeния, пpeдocтaвлeния вoзмoжнocти узнaть o книжнoй пpoдукции укpaинcкиx издaтeльcтв, c цeлью coздaния пpaздничнoгo пpeднoвoгoднe-poждecтвeнcкoгo нacтpoeния. B paмкax фecтивaля кaждый жeлaющий xepcoнeц имел возможность пooбщaтьcя c aвтopaми и пpиoбpecти книгу.
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Херсонские студенты смогут получать латвийские дипломы о высшем образовании

Украина + Латвия=дружба 

Студенты из Херсона получат реальную возможность получения высшего образования и диплома одного из уважаемых в ЕС высших учебных заведений.

Мы много говорим о стандартах ЕС, необходимости использования их опыта реформирования. Но куда более приятно, когда об этом не говорят, а делают. Одним из важных сегментов эффективных реформирования и развития бесспорно является наличие необходимых профессиональных кадров, знающих и способных осуществлять данную работу.

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Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

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