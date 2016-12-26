Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста в Україні. Він очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. Крім цього, на міського голову покладено інші повноваження, при здійсненні яких він є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою. У разі невиконання цих обов'язків його повноваження можуть бути припинені достроково, в тому числі шляхом відкликання за народною ініціативою. Але ініціювання відклику у відповідності до положень чинного законодавства може відбутися не раніше, ніж через рік після набуття ним повноважень. 25 жовтня минулого року мешканці міст обирали, окрім депутатів міських рад, міських голів. А це значить, що наближається час, коли закон дозволяє виборцям ініціювати відкликання. Але ж чи дійсно міський голова є підконтрольним територіальній громаді і чи дійсно громада має такі важелі, щоб його відкликати? Наскільки це реально, і який порядок такого відкликання? З цими питаннями розбирався Олександр Токаленко, експерт ХОО КВУ з правових питань.