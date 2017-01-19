Руководитель УКРОПа Виталий Богданов рассказал подробности того, как проходили собрания избирателей по отзыву депутатов и почему часть херсонцев не попали на них.

Организаторы арендовали на субботу шесть помещений для проведения собраний избирателей по отзыву депутатов. С некоторыми трудностями, но собрания состоялись и были созданы инициативные группы по отзыву девяти депутатов. К сожалению, инициаторы отзыва столкнулись с фактами препятствия.