Как сохранить леса Херсонщины? Обсуждали на коллегии ХОГА

Сегодня во время заседания коллегии Херсонской областной администрации на обсуждение был вынесен вопрос об усилении охраны лесов области от пожаров в 2017 - 2020 годах.

В связи с отсутствием бюджетного финансирования по бюджетной программе «Ведение лесного и охотничьего хозяйства, охрана и защита лесов в лесном фонде» лесохозяйственными предприятиями области подготовка к пожароопасному периоду 2017 проводится только в части оформления технической документации.

«На сегодняшний день из-за угрозы уничтожения лесными пожарами херсонского леса необходимо, чтобы каждый житель Херсонщины, каждый сельский, поселковый и городской советы осознали масштабы проблемы сохранения рукотворного херсонского леса, созданного тяжелым трудом не одного поколения наших предков», - отметил в своем выступлении Виктор Тищенко, начальник Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

По решению членов коллегии ОГА будет принят ряд неотложных мер. Об этом сообщил глава области Андрей Гордеев. «Мы не можем позволить уничтожать рукотворный лес Херсонщины для финансирования лесохозяйственных предприятий, поэтому мы будем инициировать обращение в Кабинет Министров Украины о выделении финансирования из государственного бюджета, так как наши леса не могут иметь статус ресурсных. С первоочередных мероприятий - Голопристанский и Олешковской районы должны создать резерв горюче-смазочных материалов, - подытожил глава области.

Для комплексного решения вопроса ученые с представителями Департамента экологии и природных ресурсов ОГА пока разрабатывают проект Регионального парка, который объединит земли лесного массива Каховского, Олешковского и Голопристанского районов и позволит привлечь средства из государственного бюджета на его содержание.

По вопросу незаконного выжигания камыша на территории национального природного парка «Нижнеднепровский» Сергей Черный, начальник Главного управления ДСНС Украины в Херсонской области отметил, что вопрос должен решаться на уровне руководства районов. Землепользователи, которые допускают выжигание сухой растительности и стерни в природных экосистемах области должны привлекаться к административной ответственности.

Источник: сайт Херсонской областной государственной администрации