Новая концепция билетов в маршрутках

На заседании рабочей группы по автотранспорту в среду выступил эксперт Владимир Молчанов, который озвучил новую концепцию билетов в маршрутках.

Публикуем пояснение Владимира Молчанова, которое он разместил в группе "Транспорт Херсона" в Фейсбуке.

«Итак, билеты с отрывными корешками содержат как на теле, так и на корешке номинал (розничный и базовый), серию и номер. Печатаются по заказу субъекта хоздеятельности (Эмитента), который выиграет тендер, объявляемый Управлением транспорта, он же их распространяет в торговой сети среди граждан и среди перевозчиков по базовой цене (допустим 3 грн), при этом, пассажир, зашедший с купленным предварительно в торговой сети билетом, предъявляет его водителю (кондуктору) для отрывания корешка, а пассажир, зашедший без билета, покупает его у водителя, но уже по розничной цене (допустим 4 грн), причем, водитель (кондуктор), перед выдачей отрывает у билета корешок. В дальнейшем собранные всеми водителями перевозчика оторванные корешки предъявляются эмитенту (ежедневно?) для восстановления последним расходов по базовой цене. Разница в цене при продаже билета в автобусе между розничной и базовой ценами, таким образом, является дополнительным доходом перевозчика, которым он распоряжается самостоятельно и самостоятельно его контролирует. Расходы и рентабельность эмитента по разработке оригинал-макета, заказу, печатанию, реализации и учету оборота билетов, оплачивается из городского бюджета по итогам тендера. При этом оплате из бюджета подлежит количество билетов, прошедшее полный цикл (т.е. вернувшиеся эмитенту корешки при условии восстановления базовой стоимости перевозчику). Варианты контроля (взаимодополнимые) - обязательное расторжение договоров за зафиксированную на видео любым гражданином невыдачу билета (неотрывание корешка), сопряженное с принятием денег от пассажира, и проверка билетов уполномоченными городскими контролерами».