Членов общественного совета просят поддержать создание Кризисного центра для жертв насилия

В Херсоне хотят открыть «Кризисный центр для членов семей, где осуществлено насилие». О необходимости такого коммунального предприятия рассказал замдиректора областного Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи Богдан Руденко на заседании Общественного совета при мэре с просьбой поддержать инициативу.

По его словам, 40 000 херсонок (то есть каждая третья) страдают от насилия в семье, полиция не оказывает должной помощи, и женщины вынуждены находиться на одной жилплощади с агрессором.

Как рассказал общественникам Богдан Руденко, должно быть такое место, в котором женщины, пострадавшие от насилия, могли бы какое-то время находиться, адрес этого места должен быть засекречен.

«Международные организации готовы предоставить финансовые ресурсы, чтоб в помещении можно было сделать ремонт, обустроить его. Но нужны поддержка депутатов, для чего мы и начали данную общественную кампанию», - отметил Богдан Руденко, попросив членов Общественного совета также содействовать открытию центра.

Выслушав спикера, некоторые общественники высказались категорично против создания нового коммунального предприятия.

«Лично я не верю в ваши благие намерения. У нас есть Центр матери и ребенка, почему нельзя просто его расширить? Зачем создавать новое коммунальное предприятие?» - высказалась Ирина Зоря.

Богдан Руденко ответил, что Кризисный центр не может быть на базе Центра матери и ребенка по ряду причин. Во-первых, адрес должен быть неизвестным, чтоб агрессоры не имели возможность найти жертв насилия. Во-вторых, там недостаточно мест.

Несмотря на сомнения нескольких общественников, большинство членов ОС все-таки поддержало создание такого Кризисного центра 11 голосами за.



