Общественники разработали документы, которые улучшат качество проезда в маршрутках

На заседании Общественного совета при мэре выступил руководитель рабочей группы по автотранспорту Ярослав Концевой, который рассказал членам ОС о результатах деятельности группы.

Так, помимо того, что проезд в маршрутках все-таки еще по 3 гривны, а не по 5, результатом деятельности рабочей группы является ряд наработанных документов. Это проект нового Положения про Управление транспорта, проект типового договора с перевозчиками, положение про конкурс на предоставление услуг по пассажироперевозкам. В ходе работы выяснилось, что эти документы имеют множество недостатков или попросту плохо проработаны, и члены рабочей группы решили заполнить этот пробел.

Также разработан текст Меморандума между общественностью и перевозчиками, который закрепит дальнейшее сотрудничество.

По словам Ярослава Концевого, экономическая группа обработала цифры, предоставленные фирмами-перевозчиками, однако прийти к конкретному выводу сложно, потому что, во-первых, расчеты предоставили не все, во-вторых, некоторые из них не соответствуют действительности и рассчитать единый справедливый тариф невозможно.

Также представители рабочей группы по автотранспорту ознакомились с научной работой ХНТУ, в которой пересматривается маршрутная сеть, некоторые маршруты предлагается изменить, убрать дублирующие маршруты. Возможно сокращение количества транспортных средств при условии, что будет проделана работа по увеличению их пассажировместительности.

Кроме того, руководитель рабочей группы отметил такую проблему как отсутствие в городе перевозок в так называемом обычном режиме.

«У нас все автобусы ездят в режиме маршрутного такси. Это подразумевает остановки по требованию, меньше льготных категорий, отсутствие четкого графика. Соответственно в обычном режиме автобусы обязательно должны соблюдать четкий график, останавливаться только на остановках, там больше льготных категорий. Такой режим работы обязательно нужно ввести», - прокомментировал Ярослав Концевой.

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