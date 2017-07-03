Представители Херсонской и Днепропетровской области довольны семинаром по программно-целевому методу

На днях в Херсоне семинары по программно-целевому методу (ПЦМ). О том, что это такое и как им пользоваться, рассказывала Татьяна Золотухина – эксперт ОО «Фонд развития г. Николаева», который совместно с херсонскими коллегами из Причерноморского центра политических и социальных исследований реализует проект «Эффективные и добропорядочные местные бюджеты в 5-ти областях юга и востока Украины». Весьма удивительно, что обучением данному методу занимаются именно общественные организации, а не власть, как это должно было быть. Тем не менее, участники семинара-практикума (а это представители местного самоуправления, общественные активисты, депутаты Херсонской и Днепропетровской областей) остались очень довольны полученными знаниями.

Как рассказала ведущая семинар Татьяна Золотухина, цель выше упомянутого проекта – поверить добропорядочность внедрения ПЦМ в бюджетном процессе.

«ПЦМ для обывателя – это метод, который позволяет до копейки определить цену товаров, работ и услуг, которые закупаются за бюджетные деньги. Такой информации в нашей бюджетной документации никогда не было. Метод построен таким образом, чтоб каждый налогоплательщик знал, во сколько ему обходится закупка одной тонны песка для посыпания дорог, стоимость одного квадратного метра капитального ремонта крыши, стоимость взращивания одного цветочного растения, стоимость кранирования одного дерева и т.д. При ПЦМ цена работ и услуг предоставляется в обязательном порядке. Это нововведение стало обязательным для бюджетов городов, которые имеют прямые бюджетные отношения с государственным бюджетом – города областного значения, областные бюджеты, бюджеты объединенных громад», - рассказала эксперт.

Семинар был направлен на то, чтоб проверить дисциплину внедрения ПЦМ и рассчитан на представителей местных финансовых управлений, на главных распорядители бюджетных средств – это департаменты, управления образования, управления охраны здоровья Херсонской и Днепропетровской областей. Ведь именно они назначают цену закупаемого товара. Аналогичный семинар был проведен в Херсоне и для депутатов, общественных активистов указанных областей, только уже на их языке.

Какие же проблемы возникли у распорядителей средств при внедрении ПЦМ?

По словам Татьяны Золотухиной, больше всего пострадали объединенных территориальные громады, которые не проходили предварительного обучения, у них нет ни специалистов, ни программного, ни материального обеспечения для внедрения ПЦМ.

«Обучение программно-целевому методу должно было интенсивнейшим способом проходить в течение 2014-2016 годов. Делая диагностику подготовки по этому методу главных распорядителей бюджетных средств по разным местным бюджетам, мы обнаружили, что никаких обучений до этого момента люди не проходили. В лучшем случае обучение проходили главное финансовое управление горсоветов, но должна быть подготовка на уровне самого нижнего клерка. Ведь казначейство без оформления соответствующих документов уже не пропускает финансирование. Есть такой элемент в ПЦМ – паспорт бюджетной программы, и составить его без теоретической подготовки крайне сложно», - отметила общественница.

В традиционном постатейном бюджетировании нашим представителям департаментов и управлений равных нет. Но теперь при ПЦМ бюджет составляется исходя от результата, который запланирован на отчетный период. Чтоб определить это, нужны исходные данные, которых ни в объединенных громадах, ни в городах областного значения нет.

«Допустим, чтоб определить, сколько нам нужно средств для кошения газонов, содержания зеленых насаждений, нужно хотя бы знать количество зеленых зон и иметь их паспорта, которых нет. Чтобы определить содержание какого-то коммунального имущества, нужно иметь реестр этого коммунального имущества. Где дело касается делегированных полномочий, проблем с внедрением ПЦМ практически нет. Это образование, социальная сфера, медицина. Мы знаем, сколько у нас койкомест, врачей, мы знаем штатное расписание, мы знаем, сколько энергоносителей надо на содержание одной больницы и т.д. Но вот в сфере жилищно-коммунального хозяйства нет никаких исходных данных ни в объединенных громадах, ни в городах областного значения», - пояснила эксперт.

А ПЦМ подразумевает ответственность главных распорядителей бюджетных средств за достоверность данных, которые они вносят в документы. Ответственность самая серьезная – по уголовному Кодексу недостоверные данные могут повлечь за собой лишение свободы до 5 лет.

Впечатлениями от семинара поделились его участники.

Левина Любовь Васильевна, начальник отдела образования города Желтые воды Днепропетровской области:

«Я благодарна судьбе за то, что я попала на этот семинар, потому что тема «ПЦМ как эффективное использование бюджетных денег» очень важная в связи с тем, что у нас сейчас экономика на очень низком уровне. Мне очень приятно, что именно общественные организации занялись этим вопросом. И я очень в большом восторге от вас, Татьяна, потому что вы как представитель общественной организации, не дилетант в этом вопросе. Я почерпнула очень много полезной информации для себя».

Шмигель Анжела Владимировна, начальник финансового управления города Желтые воды Днепропетровской области:

«Мы только в начале пути, и такие семинары очень важны для понимания ПЦМ. Какие-то нюансы мы уже слышали, какие-то уже знаем, но повторение мать учения, и каждый раз есть что-то новое. И я считаю, что наш тренинг проведен действительно на очень высоком уровне. Очень приятно было общаться, и серьезный материал нам предоставлен. Спасибо большое».