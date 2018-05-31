Загубилися документи про родинні зв’язки? Вихід є

Мешканець Виноградівської ОТГ не міг вступити в право спадкування за законом через те, що документи, які підтверджують родинні зв’язки з сестрою, не збереглися. Та вийти з ситуації все ж вдалося завдяки юристу Виноградівської філії херсонського офісу Мережі правового розвитку.

До Виноградівського центру МПР звернувся пан Олег. Чоловік розповів, що після смерті його сестри він являється єдиним спадкоємцем будинку, який залишила його родичка. У нотаріальній конторі у відкритті спадщини йому відмовили, бо в наявності не було відповідних документів, що підтверджували б родинні зв’язки.

Як зазначив чоловік, він не знає, де вони знаходяться, бо після переїзду вони просто десь загубились. З метою підтвердження родинних відносин чоловік звернувся до органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу). Але йому також було відмовлено в задоволенні.

Таким чином, виникла необхідність встановити факт родинних відносин, а саме - факт того, що у пана Олега дійсно була рідна сестра. Тому, зібравши достатню кількість доводів, довелось доводити свої права в суді. Взявши до уваги законодавче обґрунтування правника від імені чоловіка, юрист Виноградівського центру підготував позов до суду.

Виноградівський центр надання безоплатної первинної правової допомоги є філіалом херсонського офісу Мережі правового розвитку, що функціонує за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».