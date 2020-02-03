Місцеві вибори за новими правилами: обговорення Виборчого кодексу
У Кризовому медіа центрі. Херсон відбулося обговорення нових правил на місцевих виборах, яке було організоване місцевим відділенням Комітету виборців України. В обговоренні взяли участь організатори виборчого процесу, депутати, представники органів влади, громадські діячі та журналісти.
В центрі уваги були наступні теми: структура та головні розділи Виборчого кодексу, права виборців та новели в організації виборчого процесу, принцип розподілу округів, розміри застав, особливості висування, розподіл місць в списках по округах, внутріпартійна конкуренція в середині списків, визначення переможців на виборах, гендерні квоти та участь жінок у виборчому процесі, інші процедури нещодавно ухвалення Виборчого кодексу.