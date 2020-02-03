Місцеві вибори за новими правилами: обговорення Виборчого кодексу

15 лютого 2020 р. в Кризовий Медіа-центрі.Херсон. відбулася презентація культурної ініціативи, пов’язаної з New Level RAY PRIZE. Це премія для художників і тих, хто поки себе ними не вважає, але хоче. Це премія, заснована херсонцем для херсонців. Засновник премії - Михайло Рай, моряк-фотохудожник, молодий херсонець без будь-яких політичних домагань. Єдина мета премії - підтримати талановитих людей нашого міста, про які ми вже знаємо, і проявити тих, про кого навіть не здогадуємося. Головні критерії - це креативність, талант і бажання вийти на новий рівень! Це премія для тих, хто втомився працювати в стіл або шукає нову аудиторію. Для тих, хто готовий поділитися своїм талантом, але до сих пір чомусь відкладав (а). Час настав!