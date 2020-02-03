незалежний спостерігач

Місцеві вибори за новими правилами: обговорення Виборчого кодексу

Обговорення Виборчого кодексу. Фото Костянтина Шульги

У Кризовому медіа центрі. Херсон відбулося обговорення нових правил на місцевих виборах, яке було організоване місцевим відділенням Комітету виборців України. В обговоренні взяли участь організатори виборчого процесу, депутати, представники органів влади, громадські діячі та журналісти.

В центрі уваги були наступні теми: структура та головні розділи Виборчого кодексу, права виборців та новели в організації виборчого процесу, принцип розподілу округів, розміри застав, особливості висування, розподіл місць в списках по округах, внутріпартійна конкуренція в середині списків, визначення переможців на виборах, гендерні квоти та участь жінок у виборчому процесі, інші процедури нещодавно ухвалення Виборчого кодексу.

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Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог

Проблеми голосування кримчан: між правами та безпекою

Українська влада подала як перемогу спрощення процедури голосування для кримчан під час виборів Президента у 2019 році. Хоча це спрощення є умовним. Щоб взяти участь у голосуванні кримчанам не потрібно жодних додаткових документів, крім паспорту. ...
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Політична Херсонщина

ПОЛІТІКА

Місцеві вибори за новими правилами: обговорення Виборчого кодексу

Обговорення Виборчого кодексу. Фото Костянтина Шульги

У Кризовому медіа центрі. Херсон відбулося обговорення нових правил на місцевих виборах, яке було організоване місцевим відділенням Комітету виборців України. В обговоренні взяли участь організатори виборчого процесу, депутати, представники органів влади, громадські діячі та журналісти.

В центрі уваги були наступні теми: структура та головні розділи Виборчого кодексу, права виборців та новели в організації виборчого процесу, принцип розподілу округів, розміри застав, особливості висування, розподіл місць в списках по округах, внутріпартійна конкуренція в середині списків, визначення переможців на виборах, гендерні квоти та участь жінок у виборчому процесі, інші процедури нещодавно ухвалення Виборчого кодексу.

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Місцева демократія. Як депутати реагують на електронні петиції?

Електронні петиції 
На останній сесії Херсонської міської ради 23 січня цього року  депутати розглянули електронну петицію «Допомога дорослим та дітям з інсулінозалежним цукровим діабетом» та одноголосно її підтримали.  «За» проголосували 37 депутатів, які були присутні на сесії.
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Патріоти не змогли провести спільну ходу на честь Героїв Крут. Причина - у політичних амбіціях

Фото Дениса Чистикова взято в Facebook  
Марш пам’яті Героїв Крут відбувся у Херсоні увечері 29-го січня. Маршрут ходи – від площі Свободи проспектом Ушакова до алеї Героїв Небесної сотні. Його пройшли дві окремі групи патріотів, які потім провели й два окремі мітинги. Перша група - активісти "Національного корпусу". Друга група - всі інші патріоти, які прийшли віддати данину пам'яті загиблим під Крутами.
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СУСПІЛЬСТВО

Права жертв репресій комуністичного режиму не завжди дотримуються

У березні 2018 року Верховна рада України ухвалила новий порядок реабілітації жертв репресій комуністичного режиму. Метою нововведень є відновлення прав осіб, які були засуджені за часів комуністичного режиму у позасудовому порядку, а також засуджені за діяння, які не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві. Про це розповіли на прес-конференції у Кризовому медіа центрі. Херсон  представники Херсонської регіональної комісії з реабілітації, голова товариства репресованих та науковці Херсонського державного університету. 
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У Херсоні оголосили конкурс "Кращі інклюзивні практики"

Кращі інклюзивні практики 
Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини» оголосила конкурс «Кращі інклюзивні практики України – 2020», взяти участь в якому запрошує організаторів інклюзивних проектів, акцій, продуктів, зокрема у сфері освіти, культури, спорту, мистецтва, фотографії тощо.
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КУЛЬТУРА

Премія за прагнення: твори – зроби - заплануй

15 лютого 2020 р.  в Кризовий Медіа-центрі.Херсон.  відбулася  презентація культурної ініціативи, пов’язаної з New Level RAY PRIZE.  Це премія для художників і тих, хто поки себе ними не вважає, але хоче. Це премія, заснована херсонцем для херсонців. Засновник премії - Михайло Рай, моряк-фотохудожник, молодий херсонець без будь-яких політичних домагань. Єдина мета премії - підтримати талановитих людей нашого міста, про які ми вже знаємо, і проявити тих, про кого навіть не здогадуємося. Головні критерії - це креативність, талант і бажання вийти на новий рівень! Це премія для тих, хто втомився працювати в стіл або шукає нову аудиторію. Для тих, хто готовий поділитися своїм талантом, але до сих пір чомусь відкладав (а). Час настав!

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Пошук щастя із присмаком рислінгу

Вистава  
В Херсоні розпочався театральний фестиваль «ЛЮТИЙ ЛЮТИЙ» присвячений видатному театральному діячу Всеволодові Мейерхольду, який  залишив яскравий слід в театральній історії Херсону. 
Про цей фестиваль знає вузьке коло місцевих поціновувачів сучасного театрального мистецтва, які зробили  з нього традицію і кожний рік очікують її, щоб під келих улюбленого Всеволодом Ємільйовичем «Рислингу» поспілкуватись «за мистецтво», знати «what’s hot, what’s new».
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Михайло Гончар: «Тачанка» – жертва виборів!

Легендарна Тачанка у Каховці. Фото Вікіпедія 
Заробити декілька балів напередодні місцевих виборів і спрямувати гнів каховчан на Президента Зеленського та його партію – ось, що стоїть за новиною про вимогу знести «Легендарну тачанку», яку минулого тижня поширив мер Каховки Дяченко. Спробую прояснити, чому це була саме цілеспрямована провокація Дяченка та його посіпак.  
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Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 100 8191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

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