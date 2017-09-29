Рівень доброчесності в Каховці вищий, ніж в Херсоні

Такого висновку дійшли експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, які провели моніторинг бюджетних програм, ефективності витрачання коштів бюджету 2017 р. та впровадження програмно-цільового-методу (ПЦМ) в Херсоні та Каховці.

Про це розповів експерт ПЦПСД Володимир Молчанов під час засідання прес-клубу.

З 2017 року в містах обласного значення та в об’єднаних громадах України впроваджено програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів (Далі ПЦМ). Це значить, що відтепер всі видатки оформляються паспортами бюджетних програм, в яких зазначаються конкретні показники виконання, що дозволить оцінити потребу у цих видатках та їх ефективність.

За результатами моніторингу можна зробити висновок, що в Херсоні до формування програм підійшли формально. Системно ігноруються показники якості. Отримувачі фінансування та заходи не зазначені. Багато помилок, які викриє перша ж перевірка: помилкове застосування невідповідних підпрограм, завдань і показників з інших програм. Спроб при формальному дотриманні показників оформити програму на фактичне завдання, що нею не передбачається.

Хоча Каховці притаманні ті ж тенденції, що і Херсону – нижчий результат за власними повноваженнями, особливо в галузі ЖКГ, ніж за делегованими, загальний рівень доброчесності є вищим за обласний центр. Можливою причиною є політичне протистояння депутатської більшості з міським головою, і спричинений нею взаємний перехресний контроль, який ускладнює закладення до бюджету корупційних ризиків.

Каховська «особливість»: простежуються спроби оформити існуючі цільові програми, їх завдання та критерії виконання, у вигляді бюджетних програм. Частіше ці спроби призводять до порушень нормативної бази, хоча намір виглядає шляхетним. Єдиною галуззю, де порушення є системними, і мають корупційні ознаки, є галузь ЖКГ, якою оперує виконком міської ради.