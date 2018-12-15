На Херсонщині є біг-борди дванадцяти ймовірних кандидатів на посаду Президента

Спостерігачі громадянської мережі "Опора" зафіксували на Херсонщині агітаційні біг-борди дванадцяти ймовірних кандидатів в Президенти. Найбільш кількість ймовірних кандидатів - одинадцять - розмістила свої біг-борди у Херсоні. Найменше агітують бордами у Чаплинці.





Протягом осені в Херсоні спостерігачі ОПОРИ зафіксували білборди одинадцяти ймовірних майбутніх кандидатів на президентські вибори: Петра Порошенка (БПП “Солідарність”), Юлії Тимошенко (ВО “Батьківщина), Анатолія Гриценка (“Громадянська позиція”), Андрія Садового (“Самопоміч”), Сергія Тарути (“Основа”), Вадима Новинського (“Партія миру”), Олега Ляшка (“Радикальна партія”), Арсенія Яценюка (“Народний фронт”), Євгенія Мураєва (“Наші люди”), Ігоря Шевченка (УКРОП), Володимира Зеленського )"Слуга народу") - повідомляє прес-служба цієї організації.





У Новій Каховці спостерігачі ОПОРИ зафіксували зовнішню рекламу п’яти потенційних кандидатів в Президенти: Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Олександра Вілкула, Сергія Тарути, Євгенія Мураєва.





У Бериславі розміщені білборди трьох майбутніх кандидатів на президентські вибори: Юлії Тимошенко, Андрія Садового, Євгенія Мураєва.





У Каланчаку спостерігачі ОПОРИ зафіксували зовнішню рекламу Андрія Садового, Анатолія Гриценка, Олександра Вілкула. Нагадаємо, що наприкінці листопада борд останнього облили фарбою.





А в Чаплинці свій білборд розмістив тільки Олександр Вілкул.





Центральна виборча Комісія нещодавно закликала усіх суб’єктів виборчих перегонів утриматися від дочасної агітації та неухильно дотримуватися загальновизнаних міжнародних стандартів проведення виборів і створити умови для проведення дійсно змагального процесу.





«...Така практика як дочасна агітація може призвести до порушення принципу рівності. Разом з тим, подібні факти не залишаються поза увагою громадянського суспільства та міжнародних партнерів України. Тому можуть негативно вплинути на формування оцінки майбутнього виборчого процесу в цілому»,– йдеться в заяві ЦВК.





Виборча кампанія офіційно розпочнеться 31 грудня, але кандидати на посаду Президента України мають права починати агітацію лише наступного дня після дня своєї офіційної реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчиться о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів.