Журналист – продавец информации или создатель новых смыслов? Статья первая.





Моя юность пришлась на взлет невиданного доверия к журналистике. В те уже далекие годы тиражи газет и журналов достигали десятков миллионов экземпляров, люди по ночам смотрели прямые эфиры, где молодые ребята в кожаных куртках говорили и показывали правду. Где журналист был сродни пророку. А меткое слово или придуманный журналистом образ определял направления развития общества.





Сегодня, спустя три десятилетия, я наблюдаю среди обычных людей и политиков рост презрения к моей профессии. Все чаще можно прочитать в социальных сетях по любому поводу или без повода обидное прозвище «журнашлюшка».





Как результат, общество сознательно отказывается от услуг медиа, как посредника в передаче и толковании информации, а власть игнорирует посреднические услуги СМИ и идет на прямой диалог с народом.





И создается впечатление, что у журналиста остался только один работодатель. И это не человек, а алгоритм поисковой машины, под которого надо подстроиться, чтобы получить больше просмотров.





Ситуацию усугубила война, которую развязала Россия сначала против нашей страны, а потом и против всего свободного мира. И в этой войне первыми жертвами стали правда и стандарты нашей профессии: свобода слова, объективность, сбалансированность, достоверность. А журналист снова постепенно превращается в идеологического работника. И на повестке дня становится главным вопрос моральной чистоплотности и гигиены.





И со всей отчетливостью встает перед людьми моей профессии вопрос «И что же делать дальше?»





И в этой ситуации всегда поможет хорошая и откровенная внутрицеховая дискуссия. Благодаря Украинскому кризисному медиа центру, я попал на такую дискуссию. Она состоялась на конференции «Медиагигиена и критическое мышление. Возможно ли «почистить» информационное пространство».





В откровенном разговоре приняли участие журналисты из десяти областей Украины. Мероприятие состоялось в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа центра и Эстонского центра восточного партнерства.





Коллеги из УКМЦ заявили серьезные темы для обсуждения и пригласили для разговора ведущих экспертов в области медиа. Мы приняли участие в дискуссии на тему «Можно ли оставаться интересным, соблюдая стандарты журналистский профессии». Спикером этой темы выступил всеми нами любимый Павел Казарин.





Долгий и насыщенный разговор на тему «Можно ли изменить мир, принимая нестандартные решения и придерживаясь правил» у нас получился и с легендой эстонской журналистики Марью Лауристин.





Мастер-класс по критическому мышлению и противодействию дезинформации провела с нами ведущий психолог в области конфликтологии Ирина Брунова-Калисецкая.

Легенда эстонской журналистики

На меня незабываемое впечатление оказала семидесятидевятилетняя журналист и социолог Марью Лауристин. Хотелось бы мне в такие года выражаться так же четко, ясно, убежденно верить в идеалы журналистской профессии и с оптимизмом смотреть в будущее.

Марью родилась в далеком 1940 году, накануне советской оккупации Эстонии. Она шутит, что смогла пожить в трех эпохах – «до» Советского Союза, «во время» Советского Союза и «после» Советского Союза.

Мы сразу же спросили правда ли то, что о ней говорят, что она учила журналистике всех эстонских журналистов. Марью смеется в ответ: «Нет, это легенда, но журналистику я преподаю с 1970 года».

Действительно, ее биография уникальна. Она родилась в семье участников эстонского революционного движения. Ее отец был первым руководителем Совета народных комиссаров Советской Эстонии. Казалось бы, судьбе Марью Лауристин уготовано светлое коммунистическое будущее. Но нет. Коммунистического в ее судьбе оказалось мало, а вот светлого будущего – много.





Она смеется, когда рассказывает про разные уловки в ее противостоянии коммунистическим догмам. О том, как им приходилось «прятать» под лояльными коммунистическими названиями настоящее содержание. Говорит, что эстонский язык советские коммунисты понимали плохо, поэтому в учебные программы не вчитывались. И им удавалось знакомить студентов с современными журналистскими и социологическими теориями.





В 1980 году она подписывает «Письмо сорока» - воззвание сорока эстонских интеллектуалов против политики русификации в Эстонской ССР, а в 1988 году с Эдгаром Сависааром создала и возглавила Народный фронт Эстонии, политическое движение, сыгравшее ведущую роль в достижении независимости Эстонии от СССР. В 1989 году была избрана депутатом Съезда Народных депутатов СССР. Позже она долгие годы возглавляла Социал-демократическую партию Эстонии, была министром и все время продолжает преподавать журналистику.









Если есть совесть и ум, то будет и доверие

В 2012 году Марью была одной из тех, кто инициировал важный вопрос о доверии в обществе. Ее петицию по этому поводу подписали десятки тысяч эстонцев, а президент страны даже провел общенациональный круглый стол по этому поводу.





«Если говорить в целом об уровне доверия, то медиа, президент, полиция и суд находятся на высоком уровне. Для меня, то, что у нас такое высокое доверие к государственным институтам, напрямую связано с доверием к журналистике. Мы все уверены, что ни один коррупционный эпизод не пройдет мимо медиа. Общество уверено, что журналисты рано или поздно докопаются до истины. Например, у нас освободили двух министров, а один популярный политик сейчас под судом за коррупцию. И это заслуга журналистов. Любой политик любого ранга знает, что он не будет исключением, если нарушить закон», – рассказала Марью Лауристин.

Но каковы же источники этого доверия к журналистам? Откуда оно берется? На этот вопрос госпожа Лауристин отвечает очень просто: «Доверие возникает, когда общество уверено, что журналисты делают свою работу, опираясь на собственную совесть и собственный ум».

Но доверие к журналистам зависит не только от наличия или отсутствия совести в работе журналиста. Есть и другие важные факторы.

Во-первых, свобода журналистов. Марью даже называет свободу журналиста – национальным достоянием Эстонии. Эстонская публика знает и ценит свободу слова.

Во-вторых, говорит Марью, «доверие зависит и от самопонимания журналистов. Если журналист ощущает себя только продавцом информации, то и общество смотрит на него, как на продавца, а не производителя ценностей». К счастью, период безудержной коммерциализации медиа, погони за прибылью любой ценой, в эстонских медиа прошел – считает госпожа Лауристин.





Журналистская солидарность – это не пустой звук

По мнению Марью Лауристин одним из важнейших условий для утверждения свободы слова является журналистская солидарность. Если журналисты готовы защищать своих коллег, то и общество будет с уважением относиться к журналистам. И власти, и издатели. Она привела несколько примеров того, как акции солидарности заставляли хозяев частных СМИ идти на уступки журналистам и возвращать уволенных с работы неугодных коллег по журналистскому цеху. Были и другие случаи. Госпожа Лауристин рассказала как министр МВД страны попробовал ограничить права журналистов. Все закончилось тем, что госпожа Президент пришла на заседание парламента в футболке с надписью «Свобода слова свята». И общество поднялось и сплотилось.





Не все, что написано в медиа – журналистика

Марью Лауристин рассказывает, что эстонские СМИ пережили несколько ранее ощущение кризиса своей профессии. По ее мнению, первые трудности осмысления места журналистов в общество пройдены. Она рассказывает, что это случилось лет десять назад. «У нас даже возникла некая смута. Непонимание. И тоже остро стоял вопрос: «Зачем нужен журналист, если есть блогер, который постит картинки».





Теперь к этой проблеме более спокойное отношение.

«Медиа – это не тоже самое, что журналистика – говорит госпожа Лауристин. - Не все, что на телевизионном экране журналистика, не все, что в онлайне - журналистика. Очень много медиа, которая и близко не журналистика».

«Журналистика - это не просто распространение информации, а осмысление содержания. Не контента, извините меня, а содержания, и даже еще больше – жизни. И от осмысливания никуда не уйдешь. И это не может делать машина, а только человек сначала для себя, а потом и для другого человека».





Журналисты в своих публикациях накапливают кусочки мозаики и дают понятный обществу узор. Журналист не является приложением к микрофону, журналист должен ставить вопросы, поддерживать разговор. Журналист, как режиссер в театре, должен разговорить политика. И этого эстонские политики боятся больше всего.





Марью Лауристин уверена, что на данном этапе украинское СМИ проходит те же этапы становления, и, если наши журналисты будут настойчивы, у нас обязательно все получиться.





Важно, когда есть такая возможность – общения с мудрыми людьми твоей профессии. Я искренне благодарен Украинскому кризовому медиа-центру и Эстонскому центру восточного партнерства за участие в такой конференции. В следующей статье я расскажу о взгляде Павла Казарина на проблемы и вызовы украинской журналистики.



