Вчера депутаты приняли бюджет города без учета "хотелок" коммунальщиков. Вернее почти без "хотелок". Все же, зарплату сотрудникам Теплокоммунэнерго или работы по обеспечению качественной водой жителей Таврического кое как обосновали.

А вот остальные необоснованные финансовые претензии КП, тех же "Гарантии" или "Сервис центра" на сессии даже не вспоминали.

Молчали директора КП, молчал и вдохновитель позавчерашней попытки "перекройки" бюджета Руслан Рубан. Либо понял, что не получит поддержки в сессионном зале, либо не решился идти на дальнейшую конфронтацию с общественностью.

Интересно, что все "обделенные" директора за бюджет все таки проголосовали. Из этого можно сделать вывод: группа депутатов - коммуунальщиков, которых в свое время заманили портфелями для "нужного" голосования, погоду в горсовете не делает. А все разговоры о каких то договоренностях в кабинете мера с "большинством" о дерибане чуть ли не 100 миллионов оказались фейком.

В принципе, сессия приняла проект Департамента финансов уточненный исполкомом.

Кстати, данный проект, с некоторыми замечаниями поддержал и Общественный совет. Об этом на сессии заявил наш коллега Володимир Молчанов. Общественный совет за то, что бы деньги на финансирование общественных организаций распределялись по конкурсу.. Бюджет города не должен пополнять уставные фонды КП. Если у них есть капитальные траты, те же строительные работы, их разумнее делать соответствующим службам исполкома. Так же общественный совет требует финансирования ряда целевых программ, например борьбы с вредными растениями.

Немаловажную роль при утверждении бюджета сыграла позиция Общественного совета .За этой позицией стоит кропотливая работа его членов, как на стадии подготовки документа, так и при его рассмотрении депутатами.

Состоялось несколько заседаний бюджетного комитета совета, информационные встречи с руководством Департамента финансов, консультации с депутатами, масса публикаций и комментариев и итоговый круглый стол, на котором все предложения были сформулированы и утверждены советом.

Мы сформулировали четкую позицию, которую постоянно доносили меру, руководству Департамента финансов, депутатам горсовета, и в итоге нас услышали.

Особенно хотел бы отметить активность Володимира Молчанова, Евгении Вирлич, Дементия Белого, Анатолия Скорохода, Ирині Бродовской, Артема Чайковского которые были наиболее активными в отстаивании интересов горожан.