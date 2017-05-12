Во вторник соберется Общественный совет при мэре

В следующий вторник, 16 мая, в большом зале горисполкома в 14.00 состоится заседание Общественного совета при мэре. Заседание состоится в большом зале в 14.00.

В повестке дня следующие вопросы:

1. О Рассмотрении результатов общественных слушанийЮ проведенных департаментом ЖКХ и о предложениях ОС по данным вопросам.

2. О поддержке общественных слушаний по титульным спискам, которые инициируют жители города.

3. О создании"Кризового центру для членів сімей де вчинено насильство".

Заседание Общественного совета открыто для горожан и представителей СМИ.