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Во вторник соберется Общественный совет при мэре

В следующий вторник, 16 мая, в большом зале горисполкома в 14.00 состоится заседание Общественного совета при мэре. Заседание состоится в большом зале в 14.00.
В повестке дня следующие вопросы:
1. О Рассмотрении результатов общественных слушанийЮ проведенных департаментом ЖКХ и о предложениях ОС по данным вопросам.
2. О поддержке общественных слушаний по титульным спискам, которые инициируют жители города.
3. О создании"Кризового центру для членів сімей де вчинено насильство".
Заседание Общественного совета открыто для горожан и представителей СМИ.
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