Организатор антимобилизационных митингов получил пять лет
Вчера, 15 мая, Генический районный суд огласил приговор по делу лидера партии СПАС (Славянская патриотическая ассамблея) Эдуарда Коваленко по организации антимобилизационного митинга в Геническе. Его обвинили по ст. 114-1 УК Украины «Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований» - сообщает "Новый визит"
Напомним, 27 января 2015 года на антимобилизационном митинге в Геническе, выступая перед присутствующими, Эдуард Коваленко выставил ультиматум, что в случае продолжения мобилизации они перекроют дороги, захватят военкомат, милицию и другие органы власти. После этого, против Коваленко было заведено уголовное производство.
Уголовное, а потом и судебное разбирательство длилось несколько лет. И несмотря на призывы на антиукраинских и сепаратистских ресурсах поддержать Коваленко, на последнее судебное заседание никто из его сторонников не пришел. Суд состоялся в присутствии сторон процесса, журналистов и двух соседей обвиняемого, которые принесли ему вещи.
Судья зачитала приговор, в котором лидер партии СПАС признан виновным в совершении уголовного правонарушения с наказанием — 5 лет лишения свободы. Именно такой срок просил представитель прокуратуры, хотя максимальное наказание по данной статье — 8 лет.
Коваленко задержали прямо в зале суда и одели на него наручники.
Эдуард Коваленко в прошлом возглавлял УНА-УНСО, позже создал и возглавил партию Славянская патриотическая ассамблея.
Напомним, 27 января 2015 года на антимобилизационном митинге в Геническе, выступая перед присутствующими, Эдуард Коваленко выставил ультиматум, что в случае продолжения мобилизации они перекроют дороги, захватят военкомат, милицию и другие органы власти. После этого, против Коваленко было заведено уголовное производство.
Уголовное, а потом и судебное разбирательство длилось несколько лет. И несмотря на призывы на антиукраинских и сепаратистских ресурсах поддержать Коваленко, на последнее судебное заседание никто из его сторонников не пришел. Суд состоялся в присутствии сторон процесса, журналистов и двух соседей обвиняемого, которые принесли ему вещи.
Судья зачитала приговор, в котором лидер партии СПАС признан виновным в совершении уголовного правонарушения с наказанием — 5 лет лишения свободы. Именно такой срок просил представитель прокуратуры, хотя максимальное наказание по данной статье — 8 лет.
Коваленко задержали прямо в зале суда и одели на него наручники.
Эдуард Коваленко в прошлом возглавлял УНА-УНСО, позже создал и возглавил партию Славянская патриотическая ассамблея.