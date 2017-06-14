КВУ пропонує штрафувати депутатів, які не голосують в Раді

Комітет виборців України пропонує позбавляти частини заробітної плати народних депутатів, які систематично не голосують в Раді.

За даними КВУ в рамках проекту "Дослівно" 191 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Ради в 2017 році. При цьому часто не голосували навіть ті депутати, які були присутні у вказаний час в залі парламенту. Депутати переважно пояснювали відмову від голосувань небажанням долучатися до рішень Верховної Ради та загалом низькою вагою їх голосу.

У той же час відповідно до чинного законодавства участь в голосуваннях є таким же обов’язком народного депутата, як участь в пленарних засіданнях. Відповідно до ст. 24 Закону «Про статус народного депутата України» народний депутат зобов'язаний:

3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;

4) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами;

Зобов’язання народного депутата брати участь в голосуваннях закріплено в тексті присяги, яку він складає після свого обрання до складу Верховної Ради. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 1998 року N 11-рп/98: «Виконання народним депутатом України своїх обов'язків в інтересах усіх співвітчизників випливає із змісту присяги, яку складає народний депутат України перед Верховною Радою України. У тексті присяги сформульовано, зокрема, зобов'язання народного депутата України "додержуватися Конституції України та законів України". Це положення конкретизовано у пункті 4 частини першої статті 24 Закону України "Про статус народного депутата України", згідно з яким особиста участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України, є обов'язком народного депутата України. Отже, повноваження народного депутата України делеговані йому народом як сувереном влади і зобов'язують його брати участь у прийнятті рішень Верховної Ради України шляхом голосування».

«Парламент на разі вже застосовує фінансові санкції до депутатів, які не відвідують засідання Ради. Так, якщо депутат пропускає засідання Ради, то йому не нараховуються кошти за вказаний день. Цю практику варто застосувати й до депутатів, які не беруть участь в голосуваннях. Якщо депутат був зареєстрований в Раді, але при цьому системно не голосував («за», «проти» чи «утримався»), то його варто позбавляти заробітної плати за відповідний день. Голосування депутата є його обов’язком, а тому має бути відповідальність за його невиконання. При цьому Апарат ВРУ має всю необхідну інформацію щодо голосувань депутатів, а тому реалізація такого рішення не потребуватиме додаткових ресурсів», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Джерело: сайт ВГО КВУ