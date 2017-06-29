Мешканці Херсонщини підтримують Митний Союз менше всіх - результати опитування

Кожен четвертий мешканець Сходу та Півдня України хоче, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу, тоді як приєднання до НАТО та Митного Союзу користується помітно меншою підтримкою (по 13% та 14% відповідно). Водночас близько третини мешканців не визначилися із думкою.

Про це свідчать результати опитування мешканців восьми областей Півдня та Сходу України, яке було проведено на початку 2017 року компанією GfK на замовлення Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) та USAID.

Підтримка вступу України в ЄС на НАТО залишилась на тому ж рівні, що й минулого року, тоді як підтримка Митного союзу знизилась з 18% у 2016 році до 14% зараз.

Найбільшою підтримкою приєднання до ЄС користується в Дніпропетровській (35%) та Херсонській (32%) областях, найменше — у неокупованій частині Донецької області (9%).

Мешканці Запорізької та Миколаївської областей виказали найбільшу підтримку приєднання до НАТО (по 19%). Найнижча підтримка була виявлена в Донецькій області (4%).

Приєднання до Митного Союзу користується найбільшою підтримкою в Одеській області (22%). Найменша підтримка була зафіксована в Харківській (8%), Запорізькій та Херсонській областях (по 9%).

Слід зауважити, що в низці областей надто висока частка респондентів ухилилися від надання чіткої відповіді на зазначені запитання. У Донецькій області вона коливається від 41—42% стосовно питань щодо приєднання до ЄС та НАТО до 46%, коли йдеться про приєднання до Митного Союзу. У Луганській та Миколаївській областях 36—38% респондентів було також важко відповісти на запитання щодо приєднання до Митного Союзу. На думку соціолога Андрія Марусова, «потрібно обережно відноситися до розподілу думок у цих областях, оскільки неможливо з’ясувати, яка частка із тих, кому важко визначитися, дійсно відчувають себе непевними з вказаних питань, а яка частка боїться висловлювати свою думку з тих чи інших причин».

Серед тих, хто відносить себе до української національності, майже вдвічі більше прихильників приєднання до ЄС, ніж серед респондентів, які вважають себе росіянами (27% та 16% відповідно). І навпаки, частка тих, хто підтримує приєднання до Митного Союзу, є вдвічі більшою серед росіян, ніж серед українців (26% та 12% відповідно).

Респонденти, які спілкуються дома російською мовою, більш схильні до приєднання до Митного Союзу (16%), ніж ті, хто спілкується українською (8%).

Підтримка приєднання до ЄС та НАТО є найменшою серед тих респондентів, які відносять себе до найбіднішої групи населення. Також вона знижується із віком респондента, а підтримка приєднання до Митного Союзу, навпаки, підвищується. Також більшою є підтримка ЄС серед респондентів з вищою освітою.

Довідка:

Опитування проводилось компанією GfK на замовлення Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) та USAID у січні-березні 2017 р. у восьми областях Сходу та Півдня України (Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська, території Донецької та Луганської областей, які контролюються урядом України). Всього було опитано 15 103 респонденти. Теоретична похибка не перевищує 1% для всієї вибірки та 2,5% для кожної області окремо з вірогідністю 0,95. Перша хвиля дослідження була здійснена у листопаді 2015 — січні 2016 р. та охопила 13 830 респондентів у шести областях Сходу та Півдня України (всі вище згадані, крім Херсонської та Миколаївської областей).

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