Владимир Миколаенко является сторонником повышения тарифов

Херсонский городской голова не разделяет недовольство общественности повышением тарифов на проезд в маршрутках.

Об этом рассказал голова городского Общественного совета Александр Мошнягул на пресс-конференции в Кризисном медиа-центре.

«Я сегодня встречался с городским головой, Владимир Васильевич является сторонником повышения тарифов. Наши предложения касаемо недопустимости повышения тарифов не находят у него поддержки. Также я не нашел у него понимания в вопросе продления полномочий рабочей группы по транспорту», - прокомментировал Александр Мошнягул.

Единственное, что городской голова одобрил – это помощь общественности в составлении жалоб (активистами был разработан ресурс http://ukrskarga.org.ua/).

Как объяснил Александр Мошнягул, сейчас особенно важно писать жалобы, так как согласно решению исполкома, до 1 декабря перевозчики должны привести свою работу в соответствие с Договорами. Если до 1 апреля они этого не сделают, то Договора с ними будут расторгнуты. А мониторинг состояния транспорта будет осуществляться на основании жалоб граждан. Поэтому это на сегодня – единственный механизм, с помощью которого можно что-то изменить.

Напомним, что на последнем своем заседании ОС принял ряд решений касаемо повышения цен на проезд в маршрутках. Само решение было признано незаконным и «ганебним», так как, во-первых, с момента его публикации не прошло 20 дней до начала действия, во-вторых, этим документом отменяется предыдущее решение о тарифе 3 гривны, то есть 1 апреля, когда временное решение прекратит действие, херсонцы останутся вообще без установленного тарифа. Об остальных решениях Общественного совета можно почитать тут.

Полную видео запись пресс-конференции можно посмотреть здесь.