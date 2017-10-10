Громадська рада просить мера не підписувати рішення про підвищення тарифу на проїзд

Громадська рада при Херсонському міському голові визнала рішення виконкому про підвищення тарифу на проїзд в маршрутках до 5 гривень ганебним й незаконним.

Таке рішення було прийнято вчора на засіданні ГР.

Крім того, Громадська рада звертається до міського голови з проханням не підписувати дане рішення, а до депутатів міськради – відмінити його.

Представники громадськості прийняли ще низку рішень щодо «транспортної» справи – відновити роботу робочої групи (яка була створена за призначенням мера й займалася розрахунком справедливого тарифу) та надати їй статус консультативно-дорадчого органу, який буде моніторити зміни якості перевезень, які закладені в рішенні виконкому – а це видача квитків на проїзд, водії в формі, автобуси, підготовлені до зими і т.д.

Також громадськість проголосувала за те, щоб міський голова та депутати виділили з бюджету кошти для незалежного дослідження пасажиропотоку, що є ключовою цифрою в формулі розрахунку справедливого проїзду. Крім того, члени ГР проголосували за те, щоб був підписаний Меморандум, у якому перевізники беруть на себе певні зобов’язання щодо покращення якості перевозок. Тільки не той документ, який пропонують самі маршрутники, а розроблений громадськістю.

Громадська рада планує обговорити існуючу міську програму Про пасажирські перевезення та сприяти тому, щоб вона працювала. Також члени ГР проголосували за те, щоб сприяти створенню громадської організації, яка буде контролювати стан транспортної галузі міста.агадаємо, що в ньому значиться, що підвищення тарифу до 5 гривень тимчасове й припиняє дію 1 квітня. Але цим документом відмінено попереднє рішення – про тариф 3 гривні, тож теоретично, 1 квітня ми залишимося взагалі без визначеного тарифу. До того ж члени ГР вбачають в даному рішенні чимало ризиків й можливостей зробити «тимчасовий» тариф постійним.

Втім, працівник виконкому Ірина Онищенко зазначила, що поки що це рішення не підписував, тож, за її словами, рано бити на сполох.