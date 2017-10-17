Как херсонцам реагировать на подорожание проезда? Видео запись пресс-конференции

Сегодня в херсонском Кризисном медиа-центре состоялась пресс-конференция на тему «Цену на маршрутки подняли. Как гражданам отстоять свои интересы». Ниже размещаем видео запись мероприятия. В сложившейся ситуации с ценой и качеством работы пассажирского транспорта в нашем городе, соблюдение графика - все будет зависеть исключительно от херсонцев, их активности и скоординированности действий.

Во время пресс-конференции выступили голова Общественного совета при городском голове Александр Мошнягул, основатель интернет-ресурса "Укрскарга" Ярослав Концевой, представитель инициативной группы Дмитрий Багненко.

Напомним, что общественный совет при Херсонском городском голове считает решение исполкома о повышении тарифа на проезд в маршрутках до 5 гривен "позорным и незаконным".