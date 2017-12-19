Пропозиції міської громадської ради до бюджету – дуже серйозні

Вчора відбулися громадські слухання по обговоренню проекту міського бюджету на 2018 рік. Експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов озвучив пропозиції від активу Громадської ради при міському голові, які ми розміщуємо нижче.

Пропозиції від активу ГР при міському голові на Громадські слухання проекту рішення про міський бюджет м. Херсон на 2018 рік.

Загальна характеристика проекту.

Через поступове засушення державних субвенцій збільшується частка фінансування освіти, медицини та соціального захисту з власних доходів міста. Чотири найбільших елементи допомоги з боку державного бюджету (освітня та медична субвенції, а також транзитні субвенції на соціальну допомогу і субсидії з комунальних послуг) зросли в сумі лише на 2%, причому виключно за рахунок саме субсидій. Через це очікуване підвищення заробітних плат повністю покладено на власні доходи міста Херсона. Для забезпечення цих захищених видатків власними доходами в проекті бюджету суттєво зменшено (з 204 до 123 мільйонів) «перекидання» коштів до спеціального фонду, на інвестиційну складову – капітальні ремонти, нове будівництво, зокрема, і дорожнього фонду.

З іншого боку, міська влада нічого за минулий рік не зробила для збільшення міських доходів. Бюджетом передбачені менші, ніж у 2017 р, надходження від плати за землю – бо ніхто не потурбувався прийняти адекватну нормативрно грошову оцінку 1 кв.м. землі, що завдяки близьких певним владним колам крутіям остаточно повернулвась на рівень далекого 2000 року. Вирішення цього питання могло дати місту 200 мільйонів гривень. Штучно заниженими є прогнози прибуткового податку: при зростанні вже на початку року мінімальної зарплати на 17,1% вони зростають лише на 8%. Це свідчить про повторення планів штучно створити перевиконання надходжень, щоб в середині року та восени поділити їх в кулуарах без участі громади.

Нажаль, формат розгляду депутатами проекту рішення про бюджет не передбачає інших рішень, навіть тих, що могли б збільшити надходження, або зменшити неефективні видатки. Тому просто нагадуємо про них, як про невиконане вже два роки поспіль домашнє завдання:

1)Провести інвентаризацію та зробити публічний онлайн доступ до земельних ділянок міста та об’єктів нерухомості комунальної власності.

2)Прийняти до 30.06.2018 р. з дотриманням передбачених для регуляторного акту процедур нормативно-грошову оцінку 1 кв. м. землі

3)Поновити обов’язковість використання одержувачами бюджетних коштів та комунальними підприємствами системи закупівель прозорро при «допорогових» сумах замовлень, які складають понад 95% від усіх замовлень публічного сектору міста, або застосувати спрощений власний аналог з електронними торгами учасників на зниження ціни.

4)Прийняти і втілити конкурентні механізми формування соціального замовлення і проведення конкурсу при здійсненні таких бюджетних видатків:

- Організаціям ветеранів та інвалідів

- Організаціям з охорони громадського порядку

- Спортивним та культурно-просвітницьким організаціям

5)Прийняти програми розвитку автобусного та електротранспорту, припинити надавати перевізникам компенсацію за провіз пільговиків вибірково і без обліку кількості перевезених. Запровадити забезпечення пільговиків безкоштовними квитками з подальшою компенсацією будь-якому перевізнику відповідно до кількості зібраних ним квитків.

Тепер конкретні побажання безпосередньо до проекту бюджету на 2018 рік. Вони стосуватимуться виключно загального фонду, і виключно видаткової частини (з огляду на згадану урізаність спеціального фонду та можливість покращувати дохідну частину лише на 2019 і наступні роки).





Загальний фонд бюджету





1.Обсяг коштів на зарплату в розрізі функцій зменшено в проекті в порівнянні з розрахунками розпорядників по кількох ГРБК (Управління освіти, управління фізичної культури і спорту. При цьому, у двох розпорядників зростання ФЗП є меншим за ріст МЗП по країні, а по управлінню освіти в цілому більше, але не в категорії «вчителі ЗОШ». Пропонуємо: збільшити фінансування Управління освіти ХМР, як основного розпорядника при виконання освітньої функції (код 1000) за КПК 0611020, на суму 7029,0 тис.грн в частині зарплат учителів ЗОШ, що є в межах розрахунків ГРБК, і забезпечить їх зростання пропорційно збільшенню МЗП з 01.01.2018:

Кошти на зарплати за функціями (тис.грн):

2.Оскільки одержувачі коштів за при складанні запитів і розрахунків за підпрограмами 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» та 3036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» бюджетної програми КПК 3030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян», не обґрунтовують жодним чином кількість перевезених пільговиків, і в тому числі суттєве зростання їх кількості, а також через хронічне небажання виконавчих органів забезпечити облік такої кількості, наприклад через видачу їм квитків, а також з урахуванням того, що сума запроектована сума компенсації за КПК 3036 (39680,391 тис. грн) при вартості перевезення 2,5 грн перевищує фізичні можливості наявного у КП «Херсонелектротранс» рухомого складу приблизно на 8 млн. грн, знизити обсяг фінансування ГРБК Управління соціальної політики ХМР (функція 3000 соцзахист КПК 3030 підпрограма 3036) на 7029,0 тис. грн, що відповідає пропонованому збільшенню за п.1 цих пропозицій.

3.Виділення розпоряднику Департамент ЖКГ ХМР 100% від розрахунків на «поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою (прибирання доріг, зелених зон, посадка рослин, покіс трави, полив дерев та газонів, поточний ремонт та тех. обслуговування ЕЗО)», що на 5,5% перевищує освоєння 2017 року, є неприпустимим, через виявлені громадським аудитом факти завищення цін в порівнянні з іншими містами України при замовленні розпорядником послуг за цією функцією, зокрема по бюджетній програмі «благоустрій міст» (звіт про аудит додається, завищення від двох до 5 разів). Також це стосується виділення коштів КП «Гарантія» (3745 тис.грн через виявлені факти завищення вартості тримання тварин) та КП «Парки Херсону» (4164 тис. грн через виявлену картину неефективного господарювання підприємства – перевитрачання пального, оплату недієвої охорони, яка нездатна запобігти вандалізму, співвідношенням зарплати адмінапарату до виплат робітникам за ЦПУ в пропорції 1,26:1). Пропонуємо: Обсяг коштів розпоряднику Департамент ЖКГ ХМР на КПК 121630 «Благоустрій населених пунктів» зменшити на 16851,1 тис грн (що при цьому залишить їх при незмінних обсягах замовлень, найдорожчими в Україні, але з меншим відривом) – для збільшення фінансування Управлінням охорони здоров’я закупівлі медикаментів на ту ж суму (що відповідатиме розрахунковій потребі розпорядника у 31056,8 тис.грн). Також передбачене за цим КПК фінансування КП «Гарантія» ХМР (3745 тис грн) та КП «Парки Херсону» ХМР (4164 тис. грн) залишити безпосередньо розпоряднику, з тим, щоб ці КП, або інші господарюючі суб’єкти могли на конкурентних засадах вибороти право надання послуг.