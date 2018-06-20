У Херсоні розкажуть, як використовувати механізми демократії участі для подолання конфліктів

25 червня о 12.00 в Кризовому медіа-центрі. Херсон (вул. Пилипа Орлика, 30, оф. 33) відбудеться круглий стіл з теми «Механізми демократії участі як спосіб подолати конфлікти в громадах».

Спікери:

Олександр Мошнягул – голова ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень.

Під час круглого столу будуть презентовані результати дослідження конфліктів в районних центрах та об’єднаних територіальних громадах області, а також озвучені конкретні рекомендації – як їх попередити та подолати за допомогою таких інструментів місцевої демократії як громадські слухання, місцеві ініціативи, загальні збори громадян тощо .

На круглий стіл запрошуються представники всіх зацікавлених ЗМІ, громадські активісти.