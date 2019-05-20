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Представники сімейного руху на Херсонщині розкажуть про то, як депутати їх захищають

У понеділок, 20 травня, о 10.00 запрошуємо вас на прес-конференцію на тему: «Голосування місцевих рад щодо захисту інституту сім’ї в Україні».

Спікери:
Буковинський Адріан Йосипович, кандидат філософських наук, експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин, голова оргкомітету Всеукраїнського форуму сім'ї;
Щербаков Андрій Костянтинович, координатор Обласного Сімейного Руху;
Гордієнко Іоанн, керівник відділу в справах сім’ї Херсонської єпархії УПЦ;
Смоляков Павло Анатолійович, старший пресвітер Об’єднання церков євангельських християн-баптистів;
Урбанський Віталій, депутат Херсонської міської ради;
Кузьменко Ірина Віталіївна, «Добродія – Херсон»;
Ромаскевич Юрій Олексійович, депутат Херсонської обласної  ради.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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