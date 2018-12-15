Военное положение продлеваться не будет. Если не начнется вторжение - Порошенко
Военное положение, которое действует в 10 областях Украины, в том числе и в Херсонской области, будет продолжено только в случае широкомасштабного вторжения российских войск. Об этом заявил Петр Порошенко во время пресс-конференции.
"Моя принципиальная позиция, военное положение не будет мешать проведению выборов. И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины вне линии столкновения на Донбассе и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет. И начнется, согласно постановлению, проголосованном Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - отметил президент.