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Военное положение продлеваться не будет. Если не начнется вторжение - Порошенко

Фото ТСН 

Военное положение, которое действует в 10 областях Украины, в том числе и в Херсонской области, будет продолжено только в случае широкомасштабного вторжения российских войск. Об этом заявил Петр Порошенко во время пресс-конференции.


"Моя принципиальная позиция, военное положение не будет мешать проведению выборов. И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины вне линии столкновения на Донбассе и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет. И начнется, согласно постановлению, проголосованном Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - отметил президент.


На сегодня в Херсонской области проходят военные сборы подразделений территориальной обороны. Так, херсонская оборона в эту пятницу уже вернулась после десятидневных учений домой. Подразделения других районов проводят учения, отрабатывая необходимые военные навыки.

Напомним, что предвыборная кампания официально начнется 31 декабря, в последний день старого года, но уже сегодня двенадцать кандидатов в обоаст ведут активную предвыборную агитацию, разместив биг-борды в основных населенных пунктах области.
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