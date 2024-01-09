Олександр Прокудін: У кожній громаді будуть групи розмінування, бо ця робота – на роки

В липні розпочинається робота херсонських соціологів, істориків та краєзнавців по осмисленню нашого минулого, створення концепції політики пам’яті в нашому місті, яке буде втілене в новому топонімічному ландшафті. В рамках деколонізації та дерусифікації в Херсонській міській територіальній громаді буде змінено більше півтори сотні назв.Цей процес відбувається по всій країні. Вже дуже скоро в символічному просторі українських сіл та міст будуть внесені серйозні зміни. Нас чекають не лише нові назви вулиць та площ, а й нові пам’ятники та меморіали, нові пам’ятні дати. Переосмислення символічного простору та політики нашої пам’яті.