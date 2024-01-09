незалежний спостерігач

Олександр Прокудін: У кожній громаді будуть групи розмінування, бо ця робота – на роки


З Олександром Прокудіним говоримо про те, як наші бійці на лівому березі Дніпра протистоять ворогу, про вартість ремонту укриттів, про стосунки з облрадою, про те, за рахунок чого збільшують кількість саперів, про урядовий експеримент у Посад-Покровському. Питань багато, бо ситуація динамічна, а ситуація в регіоні – це й війна, і відбудова водночас. Ми розміщуємо нове інтерв'ю з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним, яке підготувала Ірина Староселець, Укрінформ
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Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог

Дерусифікація: в Херсоні зроблено черговий крок

Сьогодні в Херсонській громаді черговий успіх. Перейменована чергова група вулиць. Розмінована чергова група ідеологічних мін, які нам залишили окупанти після багаторічної своєї окупації. В місті стало більше українського, свого, рідного. Частина ...
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Політична Херсонщина

ПОЛІТІКА

Олександр Прокудін: У кожній громаді будуть групи розмінування, бо ця робота – на роки


З Олександром Прокудіним говоримо про те, як наші бійці на лівому березі Дніпра протистоять ворогу, про вартість ремонту укриттів, про стосунки з облрадою, про те, за рахунок чого збільшують кількість саперів, про урядовий експеримент у Посад-Покровському. Питань багато, бо ситуація динамічна, а ситуація в регіоні – це й війна, і відбудова водночас. Ми розміщуємо нове інтерв'ю з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним, яке підготувала Ірина Староселець, Укрінформ
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Ібрагім Сулейменов: В Україні завершується підготовка унікального Календаря пам'ятник дат кримськотатарського народу


Керівник Кримськотатарського центру "Куреш" Ібрагім Сулеймановим, розповів про загрозливі тенденції з асиміляцією кримськотатарського народу, яке здійснює російський окупаційний режим. Про нові ініціативи "Курешу", зокрема, про Календар пам'ятних дат кримськотатарського народу та про ініціативи в перейменуванні херсонських вулиць.
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СБУ провела обшуки у представників руху "територіальних громад". Їх підозрюють у створенні воєнізованих формувань

фото со сторінки інтернет-видання "Мост"
СБУ провела обшуки у Олександра Базілєва та Джахонгира Карімова. Їх підозрюють у створенні в Херсоні незаконного воєнізованого формування "Національна служба правопорядку" та інших не передбачених законом формувань. Про це йдеться у повідомленні "Депо. Херсон".
Обшуки проводяться згідно рішення Слов’янського міжрайонного суду Донецької області
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СУСПІЛЬСТВО

Внутрішньо переміщені особи - життя разом з громадами: допомога, інтеграція, повернення

30 січня   2024 року на   регіональному круглому столі (онлайн) з теми «Особливості сприяння і захисту ВПО в громадах Херсонської області. Обмін досвідом» була прийнята резолюція з важливими пропозиціями до обласної, районної, міської та сільських  військових адміністрацій.  Громадська організація Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень (ПЦПСД) та Рада ВПО Бериславської громади організували обмін досвідом, обговорили досягнення перших півроку діяльності рад ВПО у звільнених громадах Херсонщини, різні способи виявлення проблем і потреб ВПО, важливі особливості роботи у прифронтових громадах. 
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Підсилення участі громадян у відновленні Бериславської громади: інструменти демократії участі

Наприкінці січня  відбулася робоча зустріч п’ятої  діалогової Платформи громадської участі у відновленні Бериславської  громади з теми демократії участі: підсилення участі громадян у прийнятті владних рішень. Структура  обговорення включала інтерактивну просвітницьку  частину Платформи  з обраних   тем:   «Основи місцевої демократії: як громада впливає на владу»;   «Інструменти демократії участі. Законодавчі засади».  Подальша дискусія була присвячена  застосуванню процедури демократії участі в Бериславській громаді, ранжуванню місцевих проблем та як на їхнє  вирішення впливає  активність громадян, синергія влади та громади (кейс-стаді, обговорення, мозковий штурм).  

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Життя продовжується попри війну: херсонський хаб підсилює допомогу дітям

Херсонський хаб для надання психосоціальної підтримки батькам та дітям розпочав свою роботу. В часи прифронтового положення нашого міста родини, постраждалі внаслідок війни, можуть отримати тут різноманітну допомогу. 
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КУЛЬТУРА

Перша вулиця Бандери на Херсонщині


У селищі Зеленівка Херсонської міської територіальної громади з'явилася вулиця на честь Степана Бандери. Це перша вулиця Степана Бандери на Херсонщині - повідомляє "Історична правда".
Перейменування в Херсоні відбувається з липня минулого року та проводиться поступово. В ході обговорення нових назв, херсонці пропонували назвати на честь Провідника ОУН різні вулиці в Херсонській міській громаді. Нарешті, одна з вулиць отримала назву на честь Степана Бандери.
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Дерусифікація як осмислення символічного простору Херсона


В липні розпочинається робота херсонських соціологів, істориків та краєзнавців по осмисленню нашого минулого, створення концепції політики пам’яті в нашому місті, яке буде втілене в новому топонімічному ландшафті. В рамках деколонізації та дерусифікації в Херсонській міській територіальній громаді буде змінено більше півтори сотні назв.
Цей процес відбувається по всій країні. Вже дуже скоро в символічному просторі українських сіл та міст будуть внесені серйозні зміни. Нас чекають не лише нові назви вулиць та площ, а й нові пам’ятники та меморіали, нові пам’ятні дати. Переосмислення символічного простору та політики нашої пам’яті.


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ВИНО, ЯКЕ ЛЛЄТЬСЯ КРОВ’Ю

Що може бути більше за вічність? Тільки вічність + ще один день. Цю суперечливу істину намагається врізати у свідомість глядача головний режисер Херсонського театру ім. Куліша Сергій Павлюк своєю новою однойменною п’єсою за романом сербського письменника Милорада Павича "Хазарський словник"
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Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 100 8191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

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