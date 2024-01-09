Олександр Прокудін: У кожній громаді будуть групи розмінування, бо ця робота – на роки
З Олександром Прокудіним говоримо про те, як наші бійці на лівому березі Дніпра протистоять ворогу, про вартість ремонту укриттів, про стосунки з облрадою, про те, за рахунок чого збільшують кількість саперів, про урядовий експеримент у Посад-Покровському. Питань багато, бо ситуація динамічна, а ситуація в регіоні – це й війна, і відбудова водночас. Ми розміщуємо нове інтерв'ю з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним, яке підготувала Ірина Староселець, Укрінформ