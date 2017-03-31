» У Кочубеївці затвердили Стратегію сталого розвитку

У Кочубеївці затвердили Стратегію сталого розвитку

В останній день зими сесія Кочубеївської сільської ради затвердила Стратегію сталого розвитку громади до 2027 року. Сам документ розробила робоча група, яка була створена сільським головою ще в квітні 2016 року. До складу групи увійшли представники виконкому, комунальних установ, бізнесу, місцеві громадські активісти та експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень.

Невід’ємною складовою Стратегії є Паспорт громади, розроблений на підставі аналізу чисельних статистичних даних про демографію, освіту, землекористування, стан економіки тощо. Стратегія визначила три ключових напрямки розвитку: економічний, соціальний та екологічний розвиток громади.

Всього в межах Стратегії намічено розробку 36 цільових програм, які повинні сприяти реалізації її оперативних цілей. Значну частину програм буде розроблено і впроваджено в найближчі 3 роки.

Реалізація Стратегії повинна сприяти наповненню бюджету додатковими коштами та залученню інвестицій. Забезпечити сталий розвиток громади і досягнення нового рівня життя для кожного її мешканця.

Робоча група розробляла проект Стратегії за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Ознайомитися зі Стратегією можна тут

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