О Дне Победы в Херсоне

Еще даже год назад на 9 Мая Херсон был заполнен коммунистической символикой, георгиевскими ленточками, отзвуками советского победобесия. Мрачным противостоянием официоза и правды о войне.





И как все разительно изменилось в этом году. Как все отличалось от того, что происходило в других городах Украины.





Празднование 9 мая в Херсоне проходило в спокойной и умиротворенной обстановке и приобрело новое, патриотическое звучание.





Сохранилось уважительное чествование героев-ветеранов, отстоявших Родину в страшной и тяжелой войне. И появилось отчетливо новое - преемственность поколений. Украинские герои и сегодня сражаются с врагом, защищая нашу украинскую Родину.





8 и 9 мая, по крайней мере в Херсоне становятся органичным единым целым. В первый день - скорбь по погибшим, отдавших свои жизни за Родину. Второй день - торжественная гордость и чествование победителей.





Да, вчера были и попытки провокаций, и было несколько коммунистических знамен. И одна из партий попыталась устроить себе политический пиар. Надеюсь, что все это со временем уйдет. И будет общенациональный народный, без партийных знаков День Победы над нацистами и рашистами.





Я собрал фотографии разных авторов, чтобы показать каким он был, День 9 мая в Херсоне.





У нас есть традиция всегда ругать власть.





Хочу эту традицию сломать и за хорошее дело сказать спасибо и областной администрации, а также Андрій Гордєєв который вчера был в гуще празднования и задавал хороший тон. И городской власти Володимир Миколаєнко и нашей полиции, которая вчера хорошо отработала день и не допустила провокаций.





И нашим защитникам. За их героизм и самоотверженность.



