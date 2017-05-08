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Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог

О Дне Победы в Херсоне

Еще даже год назад на 9 Мая Херсон был заполнен коммунистической символикой, георгиевскими ленточками, отзвуками советского победобесия. Мрачным противостоянием официоза и правды о войне.

И как все разительно изменилось в этом году. Как все отличалось от того, что происходило в других городах Украины.

Празднование 9 мая в Херсоне проходило в спокойной и умиротворенной обстановке и приобрело новое, патриотическое звучание.

Сохранилось уважительное чествование героев-ветеранов, отстоявших Родину в страшной и тяжелой войне. И появилось отчетливо новое - преемственность поколений. Украинские герои и сегодня сражаются с врагом, защищая нашу украинскую Родину.

8 и 9 мая, по крайней мере в Херсоне становятся органичным единым целым. В первый день - скорбь по погибшим, отдавших свои жизни за Родину. Второй день - торжественная гордость и чествование победителей.

Да, вчера были и попытки провокаций, и было несколько коммунистических знамен. И одна из партий попыталась устроить себе политический пиар. Надеюсь, что все это со временем уйдет. И будет общенациональный народный, без партийных знаков День Победы над нацистами и рашистами.

Я собрал фотографии разных авторов, чтобы показать каким он был, День 9 мая в Херсоне.

У нас есть традиция всегда ругать власть.

Хочу эту традицию сломать и за хорошее дело сказать спасибо и областной администрации, а также Андрій Гордєєв который вчера был в гуще празднования и задавал хороший тон. И городской власти Володимир Миколаєнко и нашей полиции, которая вчера хорошо отработала день и не допустила провокаций.

И нашим защитникам. За их героизм и самоотверженность.
Андрей Гордеев с военными. 9 мая 2017 года
Украинские герои. Херсон. 9 мая 2017 года
 Новое украинское звучание праздника. Херсон. 9 мая 2017 года
Вот такая новая полиция. Херсон. 9 мая 2017 года 
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