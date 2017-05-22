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Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог

Картинкой доволен

Взятка в патриотической упаковке  
На фото в кульках с патриотичным узором - 3,8 млн долларов налички, которая была изъята сегодня в доме у одного бывшего чиновника.
Это первые результаты всеукраинской операции, которая одновременно проходит в 15 областях.
Более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска.
Уже задержано 23 человека.
Их свозят самолетами в Киев.
Жаль, херсонский аэропорт пока не пригодился.
Говорят, что до нашей области руки у силовиков пока не дошли.
Но аэропорт, как видим, нужен работающим.
Кстати, в этой картинке вся сущность нынешнего положения: американские доллары, которые получены за взятки и отмывание бюджетных средств - но, главное, коррупционер хранил их в патриотических кулечках

Но, как видим, патриотические узоры уже не всегда помогают коррупционерам 
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