Картинкой доволен

На фото в кульках с патриотичным узором - 3,8 млн долларов налички, которая была изъята сегодня в доме у одного бывшего чиновника.

Это первые результаты всеукраинской операции, которая одновременно проходит в 15 областях.

Более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска.

Уже задержано 23 человека.

Их свозят самолетами в Киев.

Жаль, херсонский аэропорт пока не пригодился.

Говорят, что до нашей области руки у силовиков пока не дошли.

Но аэропорт, как видим, нужен работающим.

Кстати, в этой картинке вся сущность нынешнего положения: американские доллары, которые получены за взятки и отмывание бюджетных средств - но, главное, коррупционер хранил их в патриотических кулечках





Но, как видим, патриотические узоры уже не всегда помогают коррупционерам