» » » «Ричард ІІІ» открыл Мельпомену напоминанием о совести

Галина Бахматова,
кандидат філологичних наук,
оглядач

«Ричард ІІІ» открыл Мельпомену напоминанием о совести

 

Журналисты Херсона уже назвали самый ожидаемый спектакль ХІХ «Мельпомены Таврии» - это «Ричард ІІІ» Вильяма Шекспира в постановке Национального театра им. Франко, и с него начался фестивальный конкурс.

Банально-известный финальный вопль Ричарда ІІІ «Коня, коня, полцарства за коня!» в данном спектакле был не традиционно-известный отчаянный вопль воина на поле битвы, окруженного врагами и потерявшего своего коня, нет! А это был надрывно-утробный ХРИП человека от страха внутреннего, в состоянии космического ужаса, в положении несчастного и насмерть перепуганного, окруженного демонами, видениями, духами убиенных им людей. Это был неизлечимый диагноз мук совести.

Полный текст статьи читайте  в разделе «Культура»: http://polit-kherson.info/culture/1854-rychard-iii-otkryl-melpomenu-napomynanyem-o-sovesty.html

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