Бывают же гении на свете…
Ах, Велимир - Велемир! Русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда. Входил в число основоположников русского футуризма; реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и зауми, «председатель земного шара». Высшую оценку Хлебникову дал знавший его лично Роман Якобсон: «Был он, коротко говоря, наибольшим мировым поэтом нынешнего ХХ века…»
Манифест футуризма «Пощечина общественному вкусу» (1912 г.) сотворил уже ставшие хрестоматийными слова: «И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «Здравого смысла» и «Хорошего вкуса», то все же на низ уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова». А Велимир Хлебников продолжил до внелогичного предела: «Наша цель – создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, принятые и приемлемые для всей населенной человечеством звезды, затерянной в мире». Футуриста начали и завершили художественные приемы: разрушение синтаксиса, семантизация фонем, внутренняя рифма, поэма-жест, стихотворения из знаков препинания и т.п.
Понятие зауми создал Хлебников, а «Школу заумной поэзии» в 1917 г. организовали А. Крученых, И. Зданевич, И. Терентьев. Знаменитое «Дыр бул щил» Алексея Крученых – лишь одно из сотен подобных творений. «Заумь – это первоначальная (исторически и индивидуально) форма поэзии. Сперва – ритмически музыкальное волнение, пра-звук… Заумь побуждает и дает свободу творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным» (А. Крученых).
Вот только один его, Велимира Хлебникова, текст:
А я
Из вздохов дань
Сплетаю
В Духов день.
Береза склонялась к соседу,
Как воздух зеленый и росный.
Когда вы бродили по саду,
Вы были смелы и прекрасны.
Как будто увядает день его,
Береза шуметь не могла.
И вы ученица Тургенева!
И алое пламя повязки узла!
Может быть, завтра
Мне гордость
Сиянье сверкающих гор даст.
Может, я сам,
К семи небесам
Многих недель проводник,
Ваш разум окутаю,
Как строгий ледник,
И снежными глазами
В зеленые ручьи
Парчой спадая гнутою,
Что все мы — ничьи,
Плещем у ног
Тканей низами.
Горной тропою поеду я,
Вас проповедуя.
Что звезды и солнце — все позже устроится.
А вы, вы — девушка в день Троицы.
Там буду скитаться годы и годы.
С коз
Буду писать сказ
О прелестях горной свободы.
Их дикое вымя
Сосет пастушонок.
Где грозы скитаются мимо,
В лужайках зеленых,
Где облако мальчик теребит,
А облако — лебедь,
Усталый устами.
А ветер,
Он вытер
Рыданье утеса
И падает, светел,
Выше откоса.
Ветер утих. И утух
Вечер утех
У тех смелых берез,
С милой смолой,
Где вечер в очах
Серебряных слез.
И дерево чар серебряных слов.
Нет, это не горы!
Думаю, ежели к небу камень теснится,
А пропасти пеной зеленою моются,
Это твои в день Троицы
Шелковые взоры.
Где тропинкой шелковой,
Помните, я шел к вам,
Шелковые ресницы!
Это,
Тонок
И звонок,
Играет в свирель
Пастушонок.
Чтоб кашу сварить,
Пламя горит.
А в омуте синем
Листья кувшинок.
Май — июнь 1918, Велимир ХЛЕБНИКОВ