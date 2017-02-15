Невыносимая Легкость Бытия. Откликнулось.

Невыносимая Легкость Бытия. Милан Кундера. Ну что я вам скажу, наконец я прочитала книгу “с атмосферой”, глубокую, тонкую. Именно то, что сейчас нужно было. Откликнулось.

О чем книга? О жизни, о любви, об отношениях между мужчиной и женщиной, о душе и теле, о предательстве и верности, о Великом Походе и вечном возвращении.

Жизни нескольких героев переплетаются в одной сюжетной линии и каждому есть, что нам сказать. И все это на фоне сложной для страны, в которой происходят события, политической ситуации - ввода советских войск в Чехословакию (1968 год).

Признаюсь, ближе к концу книги в одном моменте я даже слезу пустила и достигла катарсиса. Сделала себе несколько закладок. “Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения. Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле без всякой репетиции. Но чего стоит жизнь, если первая же ее репетиция есть уже сама жизнь? Вот почему жизнь всегда подобна наброску. Но и “набросок” не точное слово, поскольку набросок всегда начертание чего-то, подготовка к той или иной картине, тогда как набросок, каким является наша жизнь, — набросок к ничему, начертание, так и не воплощенное в картину.

Einmal ist keinmal, повторяет Томаш немецкую поговорку. Единожды — все равно что никогда. Если нам суждено проживать одну-единственную жизнь — это значит, мы не жили вовсе”. P.S. Интересно, как эта книга вообще ко мне пришла. Совсем неожиданно. Я люблю группу ВК с аудио книгами и часто добавляю себе заинтересовавшие книги, чтоб послушать по дороге на работускачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно