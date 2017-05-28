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Олександр Мошнягул,
історик,
політичний оглядач

Создание ОСН на IV Таврический - еще один шаг к народной власти

В соседних областных центрах – в Николаеве, в Одессе, - уже успешно действуют органы самоорганизации населения (ОСН) микрорайонов. В Херсоне пока не было создано ни одного, но эксперты Ресурсного центра развития местной демократии надеются, что именно IV Таврический станет реальным представителем народной власти на территории.

В мае эксперты Ресурсного центра развития местной демократии провели для руководителей ОСББ IV Таврического тренинг на тему «Как создать ОСН, с чего начать, что это даст».

Более подробно рассказал руководитель РЦ Александр Мошнягул на видео. 

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