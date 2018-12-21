Самое скандальное заседание депутатской комиссии 

Сегодня состоялось наверное самое скандальное заседание бюджетной комиссии в истории нашего горсовета. Ряд депутатов так и не смог успокоиться и принять проект бюджета подготовленный Департаментом финансов и согласованный исполкомом.

Завтра на сессии будут голосовать за бюджет, а сегодня вечером, втихаря, без подготовки, со шпаргалок, а то и по смскам бюджетная комиссия пыталась "перепилить" бюджет. Иначе это действие не назовешь.

Официальным проектом бюджета, который, кстати говоря, с оговорками поддержал Общественный совет, оказались недовольны руководители коммунальных предприятий. Они считают, что им выделили недостаточно средств на деятельность, на которой они должны зарабатывать для города, а не клянчить у него.

Я выдержал только полтора часа этого заседания, а затем вынужден был уехать в командировку. Вся информация, которой оперирую , получена от депутатов.

Например, по словам Oxana Dyakova наши избранники "наколядовали" для КП почти 60 миллионов. После того как деньги коммунальщикам раздали, стали думать у кого же их забрать (ведь из воздуха они не берутся).

И тут произошло самое постыдное, деньги стали забирать из тех трат, которые предназначались на защиту малоимущих и для обеспечения жизнедеятельности города.. Так, 10 млн. сняли с адресной соц помощи, значительная сумма из средств на лечение онкобольных, 2 млн с освещения, 4 млн с ремонта дорог, 1.5 млн с ремонта троллейбусных линий.

Объясняли все это благими намерениями, типа, навести порядок каждый в своем хозяйстве.

Однако, во первых требовали денег без достаточного объяснения, без бюджетных запросов, без отчетов и планов своей деятельности, просто так, на честное слово. А во вторых, просили на увеличение уставного фонда, а его, как известно можно потратить на что угодно (не зависимо от того, под что попросишь сегодня) хоть на премию директору.

По словам тех же депутатов, кураж коммунальщиков не смогла сбить позиция руководства. Присутствующий некоторое время на заседании мер выступал против доп финансирования для ряда КП, но находящиеся в реальном азарте избранники его не слушали, пилили и пилили. Не обращали внимания и на возражения начальника фин Департамента, который за свою долгую карьеру наверное не видел такой откровенной наглости.

Говорят возмущалась и секретарь совета Елена Урсуленко, но по каким то непонятным мне причинам 2 депутата из фракции БПП Галина Лугова (Галина Луговая) и Юрій Кирилов (Yuriy Kyrylov) активно участвовали в дележе городских средств.

В чем причина произошедшего? По моему мнению это результат недальновидной политики раздачи депутатам коммунальных предприятий, которая практикуется в городе. Против этой практики активно выступал Общественный совет. В заключенном нами с мером в 2015 соглашении был пункт, по которому последний обещал это прекратить, но обещание осталось на бумаге. и сегодня мы видим результат.

Похоже, что в условиях меняющейся в городе политической ситуации, директора КП видят себя такими себе маленькими феодалами независимыми от исполнительных органов. Создают, такую себе "шляхетскую вольницу", где прежде всего корпоративные договоренности, а интересы горожан на втором плане.

Похоже, что и позиция руководства города для них уже не указ. Если что будут давить и пугать мера магической цифрой "36", которую вряд ли соберут. Самое время проявлять силу и наводить порядок.

И в заключение, напоминаю позицию Общественного совета. Мы против незаконного, коррупционного передала бюджета втихаря, без анонсирования заседания комиссии, без предварительного обсуждения всех предложений. Мы против Удовлетворения депутатских "хотелок" за счет урезания интересов горожан.

Очень хочется надеяться, что мер не пойдет на поводу у комиссии, проявит силу и стойкость, а депутаты проголосуют завтра за интересы горожан