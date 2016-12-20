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Трудоустройство: Налоговики оштрафовали предпринимателей на 4 миллиона гривен

С начала года специалисты управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления ГФС в Херсонской области установили нарушения требований налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов у 48 частных предпринимателей нашей области.

Среди типичных нарушений: выплата заработной платы без начисления и уплаты единого социального взноса, оформление работников на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы за полный рабочее время, установленный предпринимателем, выплата заработной платы не в полном объеме и другие нарушения трудового законодательства.

По результатам проведенной контрольно-проверочной работы недобросовестным предпринимателям доначислено 4,1 млн.грн. налога на доходы физических лиц, штрафных санкций и пени. 

Как отметил начальник фискального ведомства области Игорь Клим, каждый наемный работник соглашаясь обходить закон и работать без трудового соглашения или по фиктивным договоренностям, обречен на проигрыш в волоките с работодателем, каждый раз меняет правила игры. Такие работодатели, как правило, не учитывают того, что за работу ночью надо платить больше, а в праздники и нерабочие дни - вдвое больше. А работники теряют ряд социальных льгот.



Источник: Пресс-служба Главного управления ГФС в Херсонской области

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