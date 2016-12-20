По требованию Андрея Путилова Дом Губернатора не будут приватизировать

Сегодня депутаты областного совета на комиссии по вопросам коммунальной собственности обсуждали перечень объектов, которые предполагается внести в план приватизации на 2017 год. Ряд объектов в списке вызвали обоснованные возражения у депутатов.

Так, Андрей Путилова (Блок Петра Порошенка) потребовал, чтобы из перечня объектов, которые планируют приватизировать, убрали Дом Губернатора.

Данный объект находится в центре, имеет большой земельный участок и его надо оставить в коммунальной собственности для размещения серьезного инвестиционного офиса, консульства европейской страны или чего-то подобного и снять с бюджета нагрузку, но продавать эту собственность нельзя - считает А.Путилов.

Данное предложение было поддержано большинством депутатов, но впереди еще сессия.

Напомним, что Дом губернатора или гостиницу на улице Гимназическая (бывшая Красностуденческая) - бывшая резиденция еще советских руководителей, а позже руководителей области. В последнее время вокруг этого здания идут серьезные споры. Было предложение со стороны Офиса реформ разместить в этом здании Центр местного самоуправления и платить за содержание объекта, но депутаты не приняли данное предложение.

На сегодня содержание Дома губернатора обходится бюджету в 200 тысяч гривен.