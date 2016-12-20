"Единый Щит" организовал концерт для ветеранов милиции

Впервые за три года милиция торжественно отметила свой профессиональный праздник большим концертом в "Юбилейном". Концерт посмотрели около полутора тысяч ветеранов МВД. Торжества были организованы общественной организацией "Единый Щит", которой руководит генерал милиции Валерий Литвин.

- Цель сегодняшнего мероприятия – единая. Никакого пиара, никакой политики, просто три года никто ничего не делал для сотрудников милиции. Последний раз День милиции мы отмечали в 2013 году. Когда меня избрали главой организация Ветеранов органов внутренних дел Херсонской области, я сказал, что первое что мы сделаем - это 20 декабря мы все вместе проведем концерт, посвященный Дню милиции. Считаю, что он прошел хорошо - рассказал экс-начальник Управления МВД в Херсонской области Валерий Литвин. - сообщает интернет-издание - сообщает интернет-издание "Херсонщина за день".

Мероприятие прошло под эгидой общественной организации ветеранов силовых структур "Единый щит". На сегодня в его рядах состоят более четырехсот человек. Это ветераны и бывшие сотрудники органов внутренних дел. Также в организацию входят учителя, научные сотрудники, медики и политические деятели, депутаты разных уровней. Руководит организацией Валерий Литвин.

«Единый щит» - это общественная организация, которая работает не на политику или же чей-то имидж, а действительно работает на объединение всех людей Херсона и области. - Мы хотим, чтобы независимо от партии, независимо от того, на каком языке человек говорит, все объединились и работали на благо людей Херсонщины, - рассказал В.Литвин.





Валерий Литвин, генерал-майор милиции, имеет стаже более тридцати лет работы в правоохранительных органах. Проходил службу на должностях начальника Новокаховского ГО УМВД Украины в Херсонской области, начальника Суворовского ГО УМВД, начальника Херсонского городского отдела УМВД,первого заместителя начальника Ялтинского ГУ ГУМВД в Автономной Республике Крым, начальник Ялтинского городского управления МВД Украины в АР Крым. В сентябре 2003 года был назначен на должность начальника УМВД Украины в Винницкой области. 23 августа 2004 Валерию Литвину Указом Президента Украины присвоено звание генерал-майора милиции. Также Валерий Литвин руководил работой милиции Южной железной дороги, криминальным блоком милиции на транспорте МВД Украины, был начальником Департамента уголовного розыска МВД Украины. В 2010 году назначен начальником УМВД Украины в Херсонской области. Пребывал на должности три года. В период Революции Достоинства милиция под его руководством сохраняла нейтралитет, поддерживая тесные контакты с оппозицией. Это позволяло избегать эскалации напряженности. 15 января 2014 года был заменен на должности руководителя областной милиции донецким полковником Вячеславом Писаренко. Этот период стал наиболее трагическим и для участников херсонского Майдана и представителей милиции. Позже Вячеслав Писаренко оказался министром юстиции в правительстве ДНР и в ноябре 2014 года задержан СБУ.



















