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Що робили депутати цілий рік? Розкаже ХОО КВУ

28 грудня об 11.00 в приміщенні конференц-зали "Конгрес" (м.Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 7 (Радянська) відбудеться круглий стіл з теми «Рік роботи депутатів Херсонщини: висновки та проблеми».

Під час заходу експерти ХОО КВУ презентують висновки моніторингу роботи депутатів Херсонської обласної та Херсонської міської рад за 2016 рік та разом з учасниками круглого столу – представниками міської влади, депутатами всіх фракцій міської та обласної ради, громадськими діячами – обговорять виявлені проблеми.


Спікери:

Олександр Мошнягул – експерт ХОО КВУ;

Володимир Макуха – експерт ХОО КВУ.


НА КРУГЛИЙ СТІЛ ЗАПРОШЕНІ ДЕПУТАТИ, УСІ ЗАЦІКАВЛЕНІ ЗМІ, ГРОМАДСЬКІ АКТИВІСТИ.

ПОЧАТОК РЕЄСТРАЦІЇ О 10.45


Довідка: громадські активісти місцевих громадських організацій в координації з експертами ХОО Комітету виборців України регулярно збирають, систематизують, аналізують, надають оцінку виконанню передвиборчих програм, реалізації депутатських обов'язків по роботі в радах, прийому виборців, звітності перед виборцями і т.д. Ця робота проводиться у рамках проекту «Моніторинг виконання депутатських обіцянок як механізм громадського контролю і крок до створення ефективного громадянського суспільства» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED.


Контактна особа: голова ХОО КВУ Бєлий Дементій Васильович, 095-48-77-627

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