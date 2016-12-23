Обласні депутати затвердили програму сприяння розвитку громадянського суспільства

На сесії Херсонської обласної ради 23 грудня депутати затвердили обласну цільову Програму сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 - 2020 роки.

За основу питання проголосували 55 депутатів за, 4 - не голосували. В цілому за проголосувало 53 депутати, 1 утримався, 1 - не голосував.

Нагадаємо, що цей документ розроблявся групою експертів, у тому числі представниками регіонального Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії. За РЦ закріплений цілий блок заходів, з яким можна ознайомитися за посиланням (в додатках).



