«Оппозиционный блок» планирует отозвать Вячеслава Яременко, а он намерен остаться

Как мы писали вчера, местные организации партий «Батькивщина» и «Укроп» собираются проводить партийные собрание по отзыву депутатов. Вслед за коллегами по сессионному залу подобное собрание планирует и «Оппозиционный блок».

Об этом рассказал в телефонном комментарии руководитель фракции «Оппозиционного блока» в Херсонском горсовете Егор Устинов.

«Мы будем проводить партийное собрание и отзывать Вячеслава Яременко, но после 20 января, когда руководитель областной организации Василий Федин выйдет из отпуска», - отметил Егор Александрович.

Отметим, что из фракции «Оппозиционного блока» в горсовете Вячеслав Яременко исключили еще летом «за системное нарушение фракционной дисциплины и в связи с утратой доверия».

Сам Яременко заявил нашему корреспонденту в телефонном разговоре, что депутатский мандат он намерен сохранить.

«Я дольше всех в Украине проработал первым замом, и за 9 лет у меня не было ни одного дня больничного. Я считаю, что тот опыт и знания, которые я накопил, полезны для города, для городского совета. Эти пункты закона, которые позволяют отозвать депутата, с моей точки зрения, нарушают права человека и конституционное право, в том числе интересы избирателей. Тем более все, что было связано с исключением меня из фракции, носило межличностный конфликт и разногласия, которые абсолютно не касались ни устава партии, ни предвыборных обещаний», - прокомментировал Вячеслав Яременко.

Он также отметил, что из партии вышел, но планирует остаться внефракционным депутатов в Херсонском горсовете. Также, по словам Вячеслава Яременко, законная процедура отзыва депутата не так уж проста.



