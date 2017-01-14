» » «Оппозиционный блок» планирует отозвать Вячеслава Яременко, а он намерен остаться

«Оппозиционный блок» планирует отозвать Вячеслава Яременко, а он намерен остаться

Как мы писали вчера, местные организации партий «Батькивщина» и «Укроп» собираются проводить партийные собрание по отзыву депутатов. Вслед за коллегами по сессионному залу подобное собрание планирует и «Оппозиционный блок».

Об этом рассказал в телефонном комментарии руководитель фракции «Оппозиционного блока» в Херсонском горсовете Егор Устинов.

«Мы будем проводить партийное собрание и отзывать Вячеслава Яременко, но после 20 января, когда руководитель областной организации Василий Федин выйдет из отпуска», - отметил Егор Александрович.

Отметим, что из фракции «Оппозиционного блока» в горсовете Вячеслав Яременко исключили еще летом «за системное нарушение фракционной дисциплины и в связи с утратой доверия».

Сам Яременко заявил нашему корреспонденту в телефонном разговоре, что депутатский мандат он намерен сохранить.

«Я дольше всех в Украине проработал первым замом, и за 9 лет у меня не было ни одного дня больничного. Я считаю, что тот опыт и знания, которые я накопил, полезны для города, для городского совета. Эти пункты закона, которые позволяют отозвать депутата, с моей точки зрения, нарушают права человека и конституционное право, в том числе интересы избирателей. Тем более все, что было связано с исключением меня из фракции, носило межличностный конфликт и разногласия, которые абсолютно не касались ни устава партии, ни предвыборных обещаний», - прокомментировал Вячеслав Яременко.

Он также отметил, что из партии вышел, но планирует остаться внефракционным депутатов в Херсонском горсовете. Также, по словам Вячеслава Яременко, законная процедура отзыва депутата не так уж проста.


скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Херсонский городской совет депутаты

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica