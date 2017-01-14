На херсонців чекає концерт, присвячений дню обіймів «HOT ROCK HUGS»

Ініціатива «Призма» закликає до обіймів! Надворі зима, найтемніша і найхолодніша пора року. То чому б не зігрітися? Саме тому ініціатива «Призма» (Уварова Наталя, Петро Кривий, Зоя Щербініна та Михайло Харламов) пропонує усім приєднатись до святкування Всесвітнього дня обіймів в Rock-форматі 22 січня. Дружню підтримку, теплу атмосферу і хороший настрій забезпечує Beer Бар (вул. Жовтневої революції, 47).





На вас чекають найдрайвовіші музиканти міста, області, а також гості міста, що будуть грати авторську музику та джемити понад п’ять годин:

- гурт «Меридиан 246» (м. Олешки)

- гурт «Старый Мотив» (м. Херсон)

- гурт «Bad Dream» (г. Голая Пристань)

- Віктор Мазур (м. Одесса)

- Наталя Уварова (м. Херсон)

- Ігор Ковальов (м. Херсон)

- гурт «Zbroya» (м. Херсон)

- гурт «Нефеншуй» (м. Херсон)

- гурт «Rawmaterials» (м. Херсон)

- гурт «Криголам» (acoustic version) (м. Херсон)

- гурт «Исповедь» (м. Олешки)

Поети будуть читати свої твори під гітарні імпровізації:

- Альона Мовчан (м. Херсон)

- Дмитро Плотніков (м. Херсон)

- Зоя Щербініна (м. Херсон)

- Own Sound (Максим Вергелес) (м.Херсон)

- Ярина Мантіхора (м. Суми)





Початок о 18:00. Організаційний внесок 25 гривень.





УВАГА! Захід не є комерційним. Організаційний внесок стягується для покриття витрат закладу Beer Бар. Організатори не отримують матеріальної вигоди та все ще шукають комерційних, інформаційних та інших партнерів та друзів, щоб мати можливість зробити вільний вхід для всіх охочих, відлагодити якісний звук і створити всі умови для того, щоб можна було запросити максимальну кількість людей на свої заходи, адже одною із цілей ініціативи «Призма» є розвиток культури Херсонщини і можливість продемонструвати авторські роботи талановитих людей.





Крім того, запрошуємо всіх приєднатись до флешмобу, де його учасники будуть обіймати перехожих, даруючи своє тепло, радість, позитив та посмішки, що буде проводити молодіжна організація «Арктур і ДРУЗІ» о 16.00 біля Beer Бару.