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Общественные слушания по тарифам на перевозки состоятся 30 января

Общественные слушания во вопросу повышения тарифа на общественный транспорт состоятся 30 января.

Об этом сообщил первый заместитель Херсонского городского головы Игорь Козаков сегодня на совещании по вопросам тарифов на услуги перевозок.

Игорь Козаков заявил, что общественность собрала необходимое количество подписей, и теперь городская власть обязана провести общественные слушания, которые планируются на 30 января.

Присутствующий на совещании руководитель ПАО "РЕМБЫТТЕХНИКА-ХЕРСОН", один из перевозчиков Валерий Сивак едко отметил, что он тоже может собрать 300 подписей и провести общественные слушания по вопросу удешевления колбасы.

Тем не менее, адекватная реакция руководства города на активность общественности не может не радовать. 

Напомним, что в течение нескольких дней было собрано 666 подписей за проведение общественных слушаний по тарифам на общественный транспорт. 8 января, представители Общественного совета при мэре зарегистрировали заявление о проведении Общественных слушаний.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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